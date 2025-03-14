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  4. Galatasaray'ın golcüsü Morata, İspanya milli takım kadrosuna davet edildi

Galatasaray'ın golcüsü Morata, İspanya milli takım kadrosuna davet edildi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
14.03.2025 19:03
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İspanya milli takım kadrosunda Barcelona'dan 7 oyuncu yer alırken Real Madrid'den sadece 1 isim davet edildi

Galatasaray'ın golcüsü Morata, İspanya milli takım kadrosuna davet edildi
Alvaro Morata

Alvaro Morata

İSP İspanya
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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İspanya Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalinde Hollanda ile yapacağı maçların kadrosunu duyurdu.

İspanya Futbol Federasyonunun açıklamasına göre milli takım teknik direktörü Luis de la Fuente, 20 ve 23 Mart'ta Hollanda ile yapacakları maçların kadrosunu belirledi.

Galatasaray forması giyen Alvaro Morata da kadroya davet edildi. İspanya Milli Futbol Takımı'nın formasını 84 müsabakada giyip, 37 kez ağları sarsan 32 yaşındaki futbolcu, birer kez Avrupa şampiyonluğu ve Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Kadroda, Barcelona'dan 7 oyuncu yer alırken Real Madrid'den ise sadece 1 isim davet edildi.

Listedeki 27 oyuncunun 8'i İspanya dışında oynuyor.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Alvaro Morata
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