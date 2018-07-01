SPOR

Galatasaray'ın gönderdiği Barış Zeren, 'Golden Boy'a aday gösterildi

GALATASARAY HABERLERİ  | 01.07.2018 22:31 | Son Güncelleme

İtalya'da yayın yapan Tuttosport, Avrupa'daki genç futbolcuların bulunduğu her yıl düzenen "Golden Boy" ödülü listesini açıkladı. Listede Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'ün yanı sıra Badou Ndiaye transferindeki anlaşma gereğince Osmanlıspor'a gönderilen Galatasaraylı Barış Zeren de kendisine listede yer buldu.

Galatasaray'ın gönderdiği Barış Zeren, 'Golden Boy'a aday gösterildi

Her yıl İtalyan spor gazetesi Tuttosport tarafından düzenlenen Golden Boy ödülünün listesi açıklandı. Açıklanan listede 1998, 1999 ve 2001 doğumlu oyuncular bulunuyor. Listede 3 Türk futbolcunun olması da dikkat çekti. Türk futbolcuların yanında Çaykur Rizespor'da forma giyen Brezilyalı Lincoln de kendisine listede yer buldu.

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Tuttosport'un açıkladığı Golden Boy listesinde Trabzonspor forması altında Spor Toto Süper Lig'de göstermiş olduğu performans ile Avrupada bir çok önemli kulübün dikkatini çeken Abdülkadir Ömür, Badou Ndiaye transferi anlaşması ile dönemin başkanı Dursun Özbek tarafından Osmanlıspor'a verilen Barış Zeren ve Marsilya alt yapısında forma giyen Yusuf Sarı da yer aldı.

Bu ödülü daha önce Sergio Agüero, Wayne Rooney, Mario Götze, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo gibi önemli yıldızlar da kazanmıştı.

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BADOU NDIAYE KARŞILIĞINDA GÖNDERİLMİŞTİ
Sezon başındaki anlaşma gereği altyapıda yetişen 19’ar yaşındaki sağ bek Ali Ülgen ve orta saha oyuncusu Barış Zeren bu kulübe gönderilmişti.

Barış Zeren

BARIŞ ZEREN KİMDİR?
8 Mart 1999’da İstanbul’da doğan Barış Zeren, Galatasaray altyapısında yetişti. 18 yaşındaki oyuncu orta sahanın ortasında görev yapıyor. Altyapı kategorilerinde gösterdiği başarılı performansla 11 Ağustos 2017 tarihinde Galatasaray ile 3 yıllık resmi sözleşmeye imza atmıştı.


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Barış Zeren Galatasaray Osmanlıspor Tuttosport

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