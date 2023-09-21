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''Galatasaray'ın gruptan çıkma ihtimali kalmamıştır'' Ahmet Çakar'dan Kopenhag maçı sonrası flaş yorum...

21.09.2023 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında konuk ettiği Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından konuşan Ahmet Çakar, sarı-kırmızılıların gruptan çıkma ihtimalinin kalmadığını ifade etti.

RAMS Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk bölümünde baskılı bir mücadele ortaya koyan ve birçok önemli fırsattan yararlanamayan sarı-kırmızılı takım, 35. dakikada Mohamed Elyounoussi'nin kaydettiği golle soyunma odasına 1-0 geride gitti.

İkinci yarıya istediği gibi başlayamayan Galatasaray karşısında organize ataklar geliştiren Danimarka temsilcisi, 58. dakikada Diogo Gonçalves ile bir gol daha bularak 2-0 öne geçti.

Yapılan oyuncu değişiklikleri ve Kopenhag'da Elias Jelert'in 73. dakikada gördüğü kırmızı kartla kontrolü eline alan sarı-kırmızılı takım, 86. dakikada Sacha Boey ve 88. dakika Mateus Tete'nin kaydettiği gollerle durumu 2-2 yaptı.

Son anda bulduğu gollerle bir puanı hanesine yazdıran sarı-kırmızılı takım, gruptaki ikinci maçını 3 Ekim Salı günü deplasmanda Manchester United ile oynayacak.

AHMET ÇAKAR: "GRUPTAN ÇIKMA İHTİMALİ KALMADI"

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Galatasaray'ın gruptan çıkma ihtimalinin kalmadığını ifade eden Ahmet Çakar, "Alınan bu beraberliğin ardından Galatasaray'ın gruptan çıkma ihtimali kalmamıştır. Kendi evinde, en kolay rakibine karşı berabere kaldın. Hatta UEFA'ya gitme ihtimali bile artık çok düşük." dedi.

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