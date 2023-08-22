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  4. Galatasaray'ın gündemindeki Anderson Talisca durdurulamıyor! 90+5'te Al Nassr'a hayat verdi...

Galatasaray'ın gündemindeki Anderson Talisca durdurulamıyor! 90+5'te Al Nassr'a hayat verdi...

22.08.2023 22:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asya Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde Al Nassr ile Al Ahli Dubai karşı karşıya geldi. Al-Awwal Park'ta oynanan müsabaka büyük bir mücadeleye sahne olurken, kazanan taraf Al Nassr oldu. Karşılaşmaya ise Galatasaray'ın transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen Anderson Talisca damgasını vurdu. İşte detaylar...

Al Nassr ile Al Ahli Dubai, Asya Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde kozlarını paylaştı. 90 dakikası büyük bir heyecana ve mücadeleye sahne olan maçta kazanan taraf, 4-2'lik skorla Al Nassr oldu.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 11. ve 90+5. dakikada Anderson Talisca, 88. dakikada Al Ghannam ile 90+7. dakikada Marcelo Brozovic kaydetti. Al Ahli Dubai'nin sayıları ise 18. ve 46. dakikalarda Alghassani'den geldi.

Al Nassr, bu skorla Asya Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldı.

ANDERSON TALISCA DAMGASI!

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Galatasaray'ın transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen Anderson Talisca, attığı 2 golle maça damgasını vurdu.

Takımlar karşılaşmanın 90+5. dakikasına 2-2'lik beraberlikle girerken, Brezilyalı futbolcu sahneye çıktı.

DAKİKA 90+5: GOLÜN ADI TALISCA!

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Sol kanattan gelişen atakta Ayman Yahya'nın ceza sahasına yaptığı ortayı kafasıyla tamamlayan Talisca, takımını 3-2 öne geçirdi.

Anderson Talisca'nın performansı, sosyal medyanın gündemine oturdu.

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