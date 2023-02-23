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Galatasaray'ın Haji Wright aşkı yeniden kabardı! Sarı-kırmızılılar Antalyaspor'un kapısını bir kez daha çaldı

23.02.2023 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Süper Lig'in ikinci yarısı için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Antalyaspor'da forma giyen Haji Wright'ı yeniden gündemine alan sarı-kırmızılılar Antalyaspor ile görüşme gerçekleştirdi.

Galatasaray'ın Haji Wright aşkı yeniden kabardı! Sarı-kırmızılılar Antalyaspor'un kapısını bir kez daha çaldı
Haji Wright

Haji Wright

ABD Amerika Birleşik Devletleri
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
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Galatasaray'da Haji Wright yeniden gündemde. Bu sezon Antalyaspor formasıyla 16 maçta 10 gol atan yıldız oyuncu için nabız yoklayan sarı-kırmızılılar Icardi'nin yanına Haji Wright'ı almak istiyor.

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Galatasaray'ın kendisini istemesinin ardından takımdan ayrılmayı kafasına koyan Haji Wright, Antalyaspor'dan kolaylık istedi. Akdeniz temsilcisinden istediği cevabı alamayan Haji Wright beklemeye geçti.

YÜKSEK BONSERVİSİ ÇÖZÜLMEK ÜZERE

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Antalyaspor'un Haji Wright için kapıyı 6 milyon Euro'dan açması Galatasaray için görüşmeleri tıkamıştı. Yapılan pazarlıklar sonucu taksitli bir ödeme planı oluşturan sarı-kırmızılılar büyük bir aşama kaydetti.

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