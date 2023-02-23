Galatasaray'ın Haji Wright aşkı yeniden kabardı! Sarı-kırmızılılar Antalyaspor'un kapısını bir kez daha çaldı

Galatasaray'da Haji Wright yeniden gündemde. Bu sezon Antalyaspor formasıyla 16 maçta 10 gol atan yıldız oyuncu için nabız yoklayan sarı-kırmızılılar Icardi'nin yanına Haji Wright'ı almak istiyor.

AYRILMAK İSTİYOR

Galatasaray'ın kendisini istemesinin ardından takımdan ayrılmayı kafasına koyan Haji Wright, Antalyaspor'dan kolaylık istedi. Akdeniz temsilcisinden istediği cevabı alamayan Haji Wright beklemeye geçti.

YÜKSEK BONSERVİSİ ÇÖZÜLMEK ÜZERE

Antalyaspor'un Haji Wright için kapıyı 6 milyon Euro'dan açması Galatasaray için görüşmeleri tıkamıştı. Yapılan pazarlıklar sonucu taksitli bir ödeme planı oluşturan sarı-kırmızılılar büyük bir aşama kaydetti.

