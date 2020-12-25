Galatasaray'ın hedefi Süper Lig'de liderlik

Süper Lig'de Fatih Karagümrük mağlubiyetini Göztepe karşısında telafi eden Galatasaray'da, Trabzonspor karşısında da tek hedef galibiyet.

Ligde bir haftayı bay geçtiği için maç eksiğiyle puan tablosunda ikinci sırada bulunan sarı-kırmızılılar, 15. haftada bordo-mavililer karşısında kazanıp zirvenin sahibi olmak istiyor. Yarın deplasmanda oynayacağı zorlu Trabzon maçı için yola çıkan Galatasaray'da karşılaşma öncesi iki iyi, bir kötü haber var.

FALCAO DÖNDÜ, DİAGNE KALDI

Galatasaray'da sakatlıktan çıkan Radamel Falcao 62 gün sonra maç kadrosuna dahil oldu. En son Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyen Kolombiyalı futbolcu Ankaragücü maçında cezalı olduğu için oynamazken, 5 Kasım'daki antrenmanda sakatlanmış ve takımdan uzak kalmıştı. Trabzonspor maçı öncesi takımla çalışmalara başlayan Falcao, 62 gün aranın ardından maç kadrosuna girdi. Karagümrük maçında kırmızı kart gören Marcao'ya 1 maç ceza verilirken, Brezilyalı stoper de Trabzon maçında görev yapabilecek.

Kötü haber ise son dakikada geldi. Son haftaların yıldız ismi Mbaye Diagne, ailesindeki bir kişinin covid-19 testi pozitif çıkınca tedbir olarak kadroya alınmadı.