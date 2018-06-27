Galatasaray'ın hedefinde iki yıldız Bacca ve Kalinic

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, bir yandan UEFA'nın FFP kuralları çerçevesinde hareket ederken, diğer taraftan da kadrosunu güçlendirmenin hesaplarını yapıyor.

Gomis'in yanına etkili bir forvet almayı planlayan sarı-kırmızılıların hedefinde Kolombiyalı yıldız Carlos Bacca ve Hırvat golcü Nikola Kalinic var. Kolombiyalı Bacca'nın yaklaşık 15 milyon Euro'luk bonservis bedeli bulunuyor. Nikola Kalinic'in de değeri 14 milyon Euro civarı. Geçtiğimiz sezon Milan'dan Villarreal'e kiralık olarak giden Bacca'yı İtalyan kulübü yeniden kiralık olarak verebilir. Milan'ın bir diğer forveti Nikola Kalinic için de sarı-kırmızılılar beklemede. Bacca olmazsa, Milan'dan Kalinic'i kadrosuna katmak için girişimlerini artıracak olan Galatasaray, önümüzdeki günlerde Milan'la uzun sürecek bir pazarlığa oturacak. Geçtiğimiz sezon 2,5 milyon Euro karşılığında Villarreal'e kiralık olarak giden Bacca, yine kiralık olarak Galatasaray'ın yolunu tutabilir. Milan'la 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcu, İtalyan kulübünde şu ana kadar umduğunu bulamadı.