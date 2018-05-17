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Galatasaray'ın hedefinde Serdar Gürler var

GALATASARAY HABERLERİ  | 17.05.2018 07:50 | Son Güncelleme

4 başkan adayının da 1 numaralı hoca tercihi Terim, transfer listesini hazırlarken, önceliği Süper Lig’deki yeteneklere veriyor. İlk sırada Kasımpaşa’nın bonservisini aldığı Trezeguet, ikinci sırada ligden düşen Osmanlı’nın yıldızı Serdar Gürler var.

Galatasaray'ın hedefinde Serdar Gürler var

Bir yandan lig şampiyonluğuna, diğer taraftan seçim yarışına konsantre olan Galatasaray’da, transfer çalışmaları da sessiz sedasız yürütülüyor. Her ne kadar 26 Mayıs’taki kongrede kimin başkan seçileceği belirsizliğini korusa da, 4 adayın da 1 numaralı hoca tercihinin Fatih Terim olması, tecrübeli hocanın yeni sezon planlaması konusunda daha rahat çalışmasını sağlıyor.

Nabız yoklayacaklar

Transferde önceliği Süper Lig’deki yeteneklere veren Fatih hoca, listesini bu doğrultuda hazırlıyor. Gündemdeki ilk isim, Kasımpaşa’nın geçtiğimiz günlerde bonservisini 2 milyon Euro’ya aldığı Trezeguet. 23 yaşındaki Mısırlı kanat oyuncusunun maliyetiyle ilgili olarak nabız yoklanacağı öğrenildi. Kasımpaşa Trezeguet’yi sezon başında Belçika temsilcisi Anderlecht’ten kiralamıştı.

1. Lig’i istemiyor

Terim’in bir diğer gözdesi Serdar Gürler. Bu sezon küme düşen Osmanlıspor’da müthiş bir performans ortaya koyan 26 yaşındaki kanat oyuncusu, ilk 11’e iyi bir alternatif olarak düşünülüyor. Başkent kulübüyle 2020 yılına kadar kontratı olmasına rağmen 1. Lig’de top koşturmak istemeyen Serdar, artık resmi tekliflerin gelmesini bekliyor. (FANATİK)

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