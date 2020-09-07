Galatasaray'ın ilgilendiği James Rodriguez, Everton'da

Everton, Real Madrid'den orta saha oyuncusu James Rodriguez ile son yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzaladı. İngiliz ekibinin Real Madrid'e bu transfer için 20 milyon Pound bonservis bedeli ödediği basında yer aldı.

29 yaşındaki futbolcu, 2014 Dünya Kupası'nda Kolombiya formasıyla gösterdiği performansın ardından Carlo Ancelotti'nin teknik direktörlüğündeki Real Madrid'e imza attı. Rodriguez, 2014-15 sezonunda 29 maçta 13 gol ve 13 asistle, La Liga'nın en iyi orta saha oyuncusu seçilmişti.

Forma giydiği 4 ülkede 8 lig şampiyonluğu sevinci yaşayan James Rodriguez, Real Madrid'le 2 Şampiyonlar Ligi, Porto ile de 1 UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.

