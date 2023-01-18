Galatasaray'ın İlkay Gündoğan rüyası gerçek oluyor! Guardiola'nın prensi, sarı-kırmızılı yöneticilerle anlaşmaya vardı...

Galatasaray'da bir rüya gerçek oluyor. Her röportajında Galatasaraylı olduğunu dile getiren İlkay Gündoğan, Türkiye'ye geliyor. Pep Guardiola'nın vazgeçilmezleri arasına giren Türk asıllı orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, geleceği hakkında yaptığı açıklamalarla büyük heyecan yaratmıştı.

"TÜRKİYE BENİM İÇİN İLGİ ÇEKİCİ BİR SEÇENEK"

İlkay Gündoğan, "Kökenimden dolayı Türkiye benim için ilgi çekici bir seçenek. ABD'yi de çok seviyorum, orada birkaç kez tatil yapmıştım. Ancak şu anda bunları konuşmak için çok erken. Manchester City ile 2023 yılının sonuna kadar sözleşmem var." demişti.

GALATASARAY İLE PRENSİP ANLAŞMASINA VARDI

Galatasaraylı yöneticiler ile görüşen İlkay Gündoğan, prensip anlaşmasına vardı. Avrupa'dan daha büyük bir kulübün kendini istememesi halinde sezon sonunda kesin olarak sarı-kırmızılı formayı sırtına geçirecek.



