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Galatasaray'ın İlkay Gündoğan rüyası gerçek oluyor! Guardiola'nın prensi, sarı-kırmızılı yöneticilerle anlaşmaya vardı...

18.01.2023 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig devi Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan, sezon sonunda takımdan kesin olarak ayrılıyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek yıldız oyuncunun Süper Lig takımlarından Galatasaray ile görüştüğü ve prensip anlaşmasına varıldığı öğrenildi. Manchester City'nin sözleşmesini uzatmak istemediği Türk asıllı Alman oyuncunun tercihini sarı-kırmızılı takımdan yana kullanacağı ifade edildi.

Galatasaray'ın İlkay Gündoğan rüyası gerçek oluyor! Guardiola'nın prensi, sarı-kırmızılı yöneticilerle anlaşmaya vardı...
İlkay Gündoğan

İlkay Gündoğan

ALM Almanya
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
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Galatasaray'da bir rüya gerçek oluyor. Her röportajında Galatasaraylı olduğunu dile getiren İlkay Gündoğan, Türkiye'ye geliyor. Pep Guardiola'nın vazgeçilmezleri arasına giren Türk asıllı orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, geleceği hakkında yaptığı açıklamalarla büyük heyecan yaratmıştı.

"TÜRKİYE BENİM İÇİN İLGİ ÇEKİCİ BİR SEÇENEK"

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İlkay Gündoğan, "Kökenimden dolayı Türkiye benim için ilgi çekici bir seçenek. ABD'yi de çok seviyorum, orada birkaç kez tatil yapmıştım. Ancak şu anda bunları konuşmak için çok erken. Manchester City ile 2023 yılının sonuna kadar sözleşmem var." demişti.

GALATASARAY İLE PRENSİP ANLAŞMASINA VARDI

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Galatasaraylı yöneticiler ile görüşen İlkay Gündoğan, prensip anlaşmasına vardı. Avrupa'dan daha büyük bir kulübün kendini istememesi halinde sezon sonunda kesin olarak sarı-kırmızılı formayı sırtına geçirecek.


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