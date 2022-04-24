Galatasaray'ın imdadına yine Kerem Aktürkoğlu yetişti! Altay karşısında takımı sırtladı...

Süper Lig'in 34. haftasında Altay ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Kümede kalma savaşı veren Altay, Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanan maçı kazanarak umudunu son 4 haftaya taşımak istiyordu. Galatasaray'da yükselen grafiğini bu maçla birlikte daha da arttırarak Avrupa kupalarına katılma şansını sürdürmenin peşindeydi. Karşılaşma 1-0 sarı-kırmızılıların üstünlüğü ile tamamlandı. Bu skordan sonra Galatasaray deplasmanda 3 maç sonra gülmeyi başardı. Altay ise ligde kalma şansını mucizelere bıraktı...

GOMIS ÇOK NET KAÇIRDI

Gomis, ceza sahası içinde net pozisyonda topa vururken savunma müdahale etti ve yerde kaldı. Ancak maçın hakemi tarafından devam kararı çıktı. İlk yarıda sayısız gol kaçıran Gomis'e tepki çok büyüktü.

KEREM AKTÜRKOĞLU SAHNEDE!

dakikada Berkan Kutlu'nun pasında Kerem Aktürkoğlu sol çaprazdan sert vurdu ve takımı 1-0 öne geçirdi.

84. KARŞILAŞMA OYNANDI

Galatasaray ile Altay, Spor Toto Süper Lig'de 84. kez karşı karşıya geldi.

İki takım arasında 11 Ekim 1959'da Galatasaray'ın ev sahipliğinde İnönü Stadı'nda oynanan ve 0-0 sona eren karşılaşmayla başlayan rekabette geride kalan 83 randevuda, sarı-kırmızılılar 48, siyah-beyazlılar ise 14 galibiyet elde etti. İki takım arasındaki 21 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray'ın attığı 143 gole karşılık Altay 58 kez fileleri havalandırdı.

DEPLASMAN KARNESİ KÖTÜ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda kötü bir performans ortaya koydu.

Sarı-kırmızılı takım, dış sahada çıktığı 16 maçın sadece 4'ünü kazanırken, 5'inde berabere kaldı, 8'ini yitirdi.

Galatasaray, deplasmandaki son 3 maçından mağlubiyetle ayrıldı.

İZMİR'DEKİ MAÇLAR

Galatasaray ile Altay arasında İzmir'de yapılan lig maçlarında da sarı-kırmızılı takımın büyük üstünlüğü göze çarpıyor.

İki takım İzmir'de 41 lig maçında karşılaşırken, sarı-kırmızılılar 23, siyah-beyazlılar ise 8 galibiyet elde etti. Taraflar 10 kez de eşitliği bozamadı.

İzmir'deki maçlarda Galatasaray 64, Altay ise 29 gol attı.

FARKLI SKORLAR

Galatasaray, Altay ile yaptığı karşılaşmalarda en farklı skorlu galibiyeti 1996-97 sezonunda rakibini 8-1 yenerek aldı.

Altay ise rekabetteki en farklı galibiyetlerini 3-1 ve 2-0'lık skorlarla elde etti.



