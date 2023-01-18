Galatasaray'ın işi artık çok zor! Icardi'ye öyle bir takım talip oldu ki...

Galatasaray'da gösterdiği performansla taraftarın kısa süre içinde sevgilisi haline gelen Mauro Icardi'ye sürpriz bir talip çıktı. Bonservisi PSG'de bulunan ve sezon sonunda 10 milyon Euro gibi bir bedelle gidişine izin verilecek 29 yaşındaki golcüye Arjantin Ligi ekiplerinden Newell's Old Boys talip oldu.

GALATASARAY 8 MİLYON EURO VERECEK

PSG'nin Icardi için 10 milyon Euro istediği bilinirken, sarı-kırmızılılar 8 milyon Euro'dan pazarlıklara başladı. Taraftarların da çok sevdiği oyuncuların başında gelen Arjantinli golcünün ne karar vereceği henüz bilinmiyor.

KAFASI KARIŞTI!

Yaşadığı çalkantılı hayat nedeniyle sık sık ülkesine dönmek istediğini söyleyen Icardi'ye bu bağlamda adeta talih kuşu kondu. Arjantin Ligi'nin köklü ekiplerinden Newell's Old Boys'un kendisine talip olmasının ardından Galatasaray yönetimine düşünmek için süre istediğini söyledi.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞMURU

Newell's Old Boys taraftarları da bu transferin gerçekleşmesi adına sosyal medyada Icardi'nin profiline binlerce yorum yağdırıyor. Mauro Icardi, röportajlarında Newell's Old Boys taraftarı olduğunu ve bir gün bu kulübe transfer olmak istediğini söylemişti.



