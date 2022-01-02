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Galatasaray'ın istediği Daryl Dike, West Bromwich Albion'a transfer oldu

02.01.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Ocak ayı transfer ve tescil dönemi çalışmaları devam ederken, sarı-kırmızılıların gündeminde olan genç forvet Daryl Dike, West Bromwich Albion'a imza attı.

Galatasaray'ın istediği Daryl Dike, West Bromwich Albion'a transfer oldu

UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de ikinci yarıda iddiasını sonuna kadar devam ettirmek isteyen Galatasaray'a kötü haber geldi. Sarı-kırmızılıların transfer etmeyi düşündüğü Daryl Dike, İngiltere Premier Lig ekibi West Bromwich Albion'a transfer oldu.

2026'YA SÖZLEŞME İMZALADI

West Bromwich Albion bu transfer için Orlando City'e 8 milyon euronun üstünde bir bonservis bedeli ödedi. Premier Lig temsilcisi 21 yaşındaki santrafor ile 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşme imzaladı.

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan genç oyuncu ABD Milli Takımı'nın formasını 8 kez giydi. Profesyonel kariyerinde 63 maçta süre alan Daryl Dike bu süreçte 28 gol ve 4 asist üretti.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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