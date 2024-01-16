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Galatasaray'ın istediği Rıdvan Yılmaz'dan sarı-kırmızılılara kötü haber!

16.01.2024 15:11 | Son Güncelleme:
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Rangers, Galatasaray’ın Rıdvan Yılmaz için yaptığı teklifi reddetti. İskoç kulübü Rıdvan Yılmaz'ı bonservisiyle veya zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık göndermek istiyor. Sarı-kırmızılıların opsiyonlu teklifini reddeden Rangers ile Galatasaray arasındaki defter şimdilik kapandı.

Galatasaray'da gündem sol bek transferi. Angelino'nun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken bu mevkiye Türk bir oyuncu düşünen sarı-kırmızılılar Rıdvan Yılmaz'ı gündemine almıştı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

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Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olduktan sonra istediği forma şansını İskoçya'da bulamayan milli oyuncu ile Galatasaray yönetimi anlaşma sağlamıştı.

RANGERS REDDETTİ

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Galatasaray'ın 6 aylık kiralama teklifini reddeden Rangers kulübü, Galatasaray'a zorunlu satın alma opsiyonu koydurtmak istedi. Sarı-kırmızılı yönetim buna yanaşmayınca transfer şimdilik iptal oldu.

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Rıdvan Yılmaz galatasaray rangers
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