Galatasaray'ın istediği Rıdvan Yılmaz'dan sarı-kırmızılılara kötü haber!

Galatasaray'da gündem sol bek transferi. Angelino'nun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken bu mevkiye Türk bir oyuncu düşünen sarı-kırmızılılar Rıdvan Yılmaz'ı gündemine almıştı.
Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olduktan sonra istediği forma şansını İskoçya'da bulamayan milli oyuncu ile Galatasaray yönetimi anlaşma sağlamıştı.
Galatasaray'ın 6 aylık kiralama teklifini reddeden Rangers kulübü, Galatasaray'a zorunlu satın alma opsiyonu koydurtmak istedi. Sarı-kırmızılı yönetim buna yanaşmayınca transfer şimdilik iptal oldu.