Galatasaray'ın istediği Samatta'ya Lille talip oldu

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in transferini istediği oyunculardan olan Mbwana Samatta için Fransa'dan Lille bir adım öne geçti.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Bu yaz gönderdiği futbolculardan kasasını dolduran Lille, forvet pozisyonuna Samatta'yı istiyor. Fransız ekibi, son olarak 20 yaşındaki forvet Rafael Leao'yu 35 milyon Euro'ya Milan'a satmıştı.
OSIMHEN'İ ALDILAR
Nicolas Pepe için de 80 milyon Euro'yu alan Lille'in Samatta için Genk'in istediği 10-15 milyon Euro'da bir sıkıntı yaşamayacağı kaydedildi. Lille, son olarak Wolfsburg'dan Victor Osimhen'i 13 milyon Euro'ya satın almıştı. Fransız ekibi, ayrıca Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı ile de ilgilenmeye devam ediyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in oldukça beğendiği Tanzanyalı golcünün Terim tarafından 6 aydır izlendiği iddia edilmişti.
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