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Galatasaray'ın istediği Verratti transferinde mutlu son! Katar ekibi İtalyan futbolcuya formayı giydirdi

13.09.2023 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marco Verratti transferi için Galatasaray ile PSG arasındaki görüşmeler hızlanmıştı. Galatasaray, Marco Verratti'nin maaşının sadece küçük bir kısmını ödeyerek 1 yıl kiralamayı planlıyordu. Birçok takımın radarında olan Verratti transferinde Katar ekibi Al Arabi mutlu sona ulaştı.

Marco Verratti

Marco Verratti

İTA İtalya
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Orta sahaya yapılacak takviye için kolları sıvayan Dursun Özbek yönetimi, PSG'de forma giyen İtalyan oyuncunu takıma kazandırmak istiyordu. Verratti transferi resmen açıklandı...

KADROYA GİREMİYORDU

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PSG'nin bu sene oynadığı maçlarda kadroya giremeyen Verratti'nin takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Galatasaray ile de görüşme halinde olan yıldız oyuncu kararını Katar'dan yana kullandı.

TRANSFERDE MUTLU SON! FORMAYI GİYDİ

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Transfer döneminin başından beri Verratti'nin peşinde olan Katar ekibi Al Arabi mutlu sona ulaştı. İtalyan futbolcunun transferini açıklayan Al Arabi kulübü Verratti'ye formayı da giydirdi.

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Marco Verratti galatasaray kata transfer dönemi

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