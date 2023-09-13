Galatasaray'ın istediği Verratti transferinde mutlu son! Katar ekibi İtalyan futbolcuya formayı giydirdi

Orta sahaya yapılacak takviye için kolları sıvayan Dursun Özbek yönetimi, PSG'de forma giyen İtalyan oyuncunu takıma kazandırmak istiyordu. Verratti transferi resmen açıklandı...

KADROYA GİREMİYORDU

PSG'nin bu sene oynadığı maçlarda kadroya giremeyen Verratti'nin takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Galatasaray ile de görüşme halinde olan yıldız oyuncu kararını Katar'dan yana kullandı.

TRANSFERDE MUTLU SON! FORMAYI GİYDİ

Transfer döneminin başından beri Verratti'nin peşinde olan Katar ekibi Al Arabi mutlu sona ulaştı. İtalyan futbolcunun transferini açıklayan Al Arabi kulübü Verratti'ye formayı da giydirdi.

