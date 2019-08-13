Flaş gelişme! G.Saray'la anlaştı

Galatasaray, İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'ya transfer olan Fernando Reges'in yerini doldurmak için çalışmalarını sürdürüyor.
JOAO MARIO'NUN EN ÖZEL ANLARI
Şu ana kadar orta saha transferinde Jean Michael Seri'yi kadrosuna katan sarı - kırmızılılar, bir isim için daha yoğun mesai harcıyor.
Portekizli Gazeteci Claudio Garcia'nın iddiasına göre Galatasaray, Inter'in 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Joao Mario ile anlaşmaya vardı. Garcia, "Inter'den Joao Mario, Galatasaray ile anlaştı. Portekizli orta sahanın Türkiye'ye transfer olma ihtimali var." ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 22 maça çıkan Joao Mario, 1 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.
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