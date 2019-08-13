SPOR

Flaş gelişme! G.Saray'la anlaştı

GALATASARAY HABERLERİ  | 13.08.2019 16:58 | Son Güncelleme

Fernando'nun eksikliğini gidermek için transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Inter'de forma giyen Portekizli orta saha için nabız yoklayan sarı-kırmızılı ekip, Joao Mario'yu kiralamak için İtalyan takımıyla temasa geçti. Yıldız futbolcuyla anlaştığı iddia edilen Galatasaray'ın Inter'le masaya oturduğu belirtildi.

Flaş gelişme! G.Saray'la anlaştı

Galatasaray, İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'ya transfer olan Fernando Reges'in yerini doldurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

JOAO MARIO'NUN EN ÖZEL ANLARI

Şu ana kadar orta saha transferinde Jean Michael Seri'yi kadrosuna katan sarı - kırmızılılar, bir isim için daha yoğun mesai harcıyor.

Portekizli Gazeteci Claudio Garcia'nın iddiasına göre Galatasaray, Inter'in 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Joao Mario ile anlaşmaya vardı. Garcia, "Inter'den Joao Mario, Galatasaray ile anlaştı. Portekizli orta sahanın Türkiye'ye transfer olma ihtimali var." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 22 maça çıkan Joao Mario, 1 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.


Osmanlı'nın bayramlaşma salonu 163 yıldır görenleri hayran bırakıyorOsmanlı'nın bayramlaşma salonu 163 yıldır görenleri hayran bırakıyor
Diagne bombası! İşte rakamDiagne bombası! İşte rakam
Galatasaray'dan Sneijder paylaşımıGalatasaray'dan Sneijder paylaşımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray joao mario inter

En Çok Okunan Haberler

Bayramda evlatlık olduğunu öğrendi dehşet saçtı!

Bayramda evlatlık olduğunu öğrendi dehşet saçtı!

İlçeye girişler kapatıldı! Yoğunluk sürüyor...

İlçeye girişler kapatıldı! Yoğunluk sürüyor...

Diagne bombası! İşte rakam

Diagne bombası! İşte rakam

F.Bahçe büyük oynuyor! Flaş hamle

F.Bahçe büyük oynuyor! Flaş hamle

Onyekuru resmen açıklandı!

Onyekuru resmen açıklandı!

Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi!

Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Falcao paylaştı, taraftar çıldırdı!

Falcao paylaştı, taraftar çıldırdı!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Galatasaray rahat kazandı

Galatasaray rahat kazandı

G.Saray eski F.Bahçeli ile anlaştı!

G.Saray eski F.Bahçeli ile anlaştı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Flaş gelişme! G.Saray'la anlaştı

Flaş gelişme! G.Saray'la anlaştı

Galatasaray'a Diagne için 13 milyon Euro

Diagne bombası! İşte rakam

Galatasaray'dan Wesley Sneijder paylaşımı

Galatasaray'dan Sneijder paylaşımı

Onyekuru'dan Galatasaray'a teşekkür

Onyekuru'dan G.Saray'a teşekkür

Dursun Özbek'in Galatasaray'a haciz işlemi başlattığı iddiası yalanlandı

Özbek'ten flaş haciz açıklaması!

Ryan Donk: Fiorentina maçı bizim için ders oldu

Donk özeleştiri yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.