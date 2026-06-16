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Galatasaray'ın kaderi Jose Mourinho'nun ellerinde! Kararını vermek üzere

Galatasaray'da orta saha arayışları hız kazanırken, Real Madrid'in Fransız yıldızı Eduardo Camavinga yeniden listenin ilk sırasına yerleşti. İspanyol devinin teknik direktörü Jose Mourinho'nun kararı, sarı-kırmızılı yönetim için dev bir fırsat yarattı.

Galatasaray'ın kaderi Jose Mourinho'nun ellerinde! Kararını vermek üzere
Emre Şen
Eduardo Camavinga

Eduardo Camavinga

FRA Fransa
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda önceliğini orta saha bölgesine veren sarı-kırmızılılarda, Fransız yıldız Eduardo Camavinga ismi bir kez daha güçlü bir şekilde gündeme geldi.

BONSERVİS VE MAAŞ BEKLENTİSİ DUDAK UÇUKLATIYOR

Galatasaray ın kaderi Jose Mourinho nun ellerinde! Kararını vermek üzere 1

Real Madrid forması giyen 23 yaşındaki süperstar için kesenin ağzını açmaya hazırlanan Galatasaray yönetimini zorlu bir mali tablo bekliyor. Yıldız oyuncu için İspanyol ekibinin kapıyı yaklaşık 30 milyon Euro bonservis bedelinden açtığı, Camavinga'nın ise yıllık maaş beklentisinin 8-10 milyon Euro bandında olduğu öğrenildi. Rakamların yüksekliğine rağmen sarı-kırmızılı idarecilerin, bu dev transferin ihtimalini sonuna kadar zorlamaya kararlı olduğu belirtiliyor.

THURAM BEKLEMEDE, FIRSATI MOURINHO YARATTI

Galatasaray ın kaderi Jose Mourinho nun ellerinde! Kararını vermek üzere 2

Orta saha listesinin bir diğer güçlü adayı olan Khephren Thuram şimdilik arka plana atılırken, Camavinga dosyasının yeniden bir numaraya yükselmesinde en büyük etkenin Jose Mourinho olduğu ortaya çıktı.

İspanyol basınında yer alan çarpıcı iddialara göre; Portekizli teknik adam Jose Mourinho, gelecek sezon planlamasında Camavinga'yı "vazgeçilmez" isimler arasında görmüyor ve Real Madrid yönetimi gelecek cazip teklifleri değerlendirmeye açık. Galatasaray cephesinin, Madrid'deki bu gelişmeyi tarihi bir fırsat olarak görerek operasyona hız verdiği konuşuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
José Mourinho galatasaray real madird Eduardo Camavinga
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