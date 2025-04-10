Galatasaray'ın kamp kafilesi belli oldu! Maça kısa süre kala büyük şok... Antrenmanda sakatlandı kadrodan çıkarıldı

Süper Lig’in 31'inci haftasında lider Galatasaray deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-Kırmızılılar karşılaşmanın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Karşılaşma için Samsun'a hareket eden sarı-kırmızılıların kamp kadrosu netlik kazanırken mücadele öncesi camianın canını sıkan bir gelişme yaşandı.

İDMANDA SAKATLANDI

Sarı-Kırmızlı takımın kamp kadrosunu açıklarken son idmanda yaşanan sakatlık nedeniyle bir isim daha kadrodan çıkarıldı. Galatasaray'ın yaptığı açıklamada Kaan Ayhan'ın son idmanda darbeye bağlı sakatlık yaşadığı ifade edildi.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklama şu şekilde: "Milli takımdan sakat dönen ve tedavisi devam eden Elias Jelert ile takımımızın Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde bugün gerçekleştirdiği son antrenmanda aldığı darbe sonrası dizinde esneme olan Kaan Ayhan ve kasığında zorlanma olan Kerem Demirbay tedbir amacıyla kamp kadrosundan çıkartılmıştır." denildi.