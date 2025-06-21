Galatasaray'ın kamp programı belli oldu... İşte hazırlık maçında karşılaşacağı rakipleri! İtalyan devi Lazio da maç listesinde

Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın yeni sezon öncesinde yapacağı kamp programı belli oldu. Yeni sezonun hazırlıkları kapsamında Avusturya'da kamp yapacağını açıklayan sarı-kırmızılılar, Admira Wacker ve Cagliari ile Avusturya'da hazırlık maçı yapacakken, RC Strasbourg ve Lazio ile Türkiye'de karşılaşacağını duyurdu.

RESMİ SİTEDEN AÇIKLANDI

Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi…

"Galatasaray Futbol A Takımımızın, 2025-2026 sezonu öncesi Avusturya’da gerçekleştireceği kamp programı belli oldu.

Takımımız, 19 Temmuz - 23 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’nın Windischgarsten bölgesinde kamp yapacak. Aslanlarımız bu tarih aralığında Summer Series Upper Austria kapsamında Raiffeisen Arena’da iki hazırlık maçına çıkacak. Takımımız, ilk maçını 20 Temmuz’da Admira Wacker ile ikinci maçını ise 23 Temmuz’da Cagliari Calcio ile oynayacak.

Avusturya etabının ardından çalışmalarına İstanbul’da devam edecek olan takımımız, Match PR organizasyonuyla düzenlenecek iki hazırlık maçına daha çıkacak. RAMS Park’ta oynanacak olan maçlarda takımımız, 26 Temmuz’da RC Strasbourg ile 2 Ağustos’ta ise S.S. Lazio ile karşılaşacak."

LAZİO FENERBAHÇE İLE DE MAÇ YAPACAK

Sarı-lacivertliler, 30 Temmuz Çarşamba günü Ülker Stadyumu'nda Lazio'yu konuk edecek.