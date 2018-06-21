Galatasaray'ın kasası doldu! 38 milyon...

Galatasaray'da henüz bir transfer yapılmamasına rağmen sarı-kırmızılı tribünler takımlarına sahip çıktı. Kombine yenileme ve loca satışlarından yaklaşık 38 milyon liralık bir gelir elde edildi. Fatih Terim ile birlikte şampiyonluğa ulaşan ve Şampiyonlar Ligi'nde direkt gruplara kalan Cim-Bom'da kombine fiyatları yükseltilmesine rağmen taraftarın ilgisi azalmadı.

Ayrıca yönetime seçimde verilen açık destek de bunu tetikleyen faktörler arasında gösterildi. Takımlarına inanan sarı-kırmızılılar kombineler konusunda adeta yarıştı. Bunun yanında elde kalan ve süresi geçen localar için de çalışan yönetim, bunların bir kısmının satışını gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılılar bu satışlardan 38 milyon lira elde etti. UEFA Finansal Fair Play anlaşmasına göre gelir ile gider dengesi konusunda son derece dikkatli olması gereken Galatasaray, bu durumu göz ardı etmeden transfer gerçekleştirecek. (MİLLİYET)

