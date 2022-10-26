SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'ın kasası dolup taşacak! Anlaşma tarihi belli oldu

Galatasaray'ın kasası dolup taşacak! Anlaşma tarihi belli oldu

26.10.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'in ilk geride kalan 11 haftasında beklentilerin uzağında bir performans sergileyen Galatasaray'da kadroya katılan yıldız isimler henüz takıma beklenen katkıyı sağlayabilmiş değil. Özellikle gol yollarında kötü bir grafik çizen Sarı-Kırmızılılar'da, Fransız ekibi Nantes'e kiralık olarak gönderilen Mısırlı golcü Mostafa Mohamed performansıyla Eylül ayının oyuncusu olurken, Fransız yetkililer Mohamed'i bonservisiyle birlikte kadrolarına katabilmek için harekete geçiyor.

Galatasaray'ın kasası dolup taşacak! Anlaşma tarihi belli oldu
Mostafa Mohamed

Mostafa Mohamed

MSR Mısır
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Nantes
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'ın 2020/21 sezonunda Mısır ekibi Zamalek'ten uzun uğraşlar sonucu önce kiralık olarak sonrasında ise 3.85 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı golcü oyuncu Mostafa Mohamed, beklentilerin altında kalan performansı sonrasında Fransız ekibi Nantes'e kiralık olarak göndermişti.

AYIN OYUNCUSU SEÇİLDİ!

596

Yeni takımında parlayan Mısırlı golcü, Nantes formasıyla çıktığı 11 mücadelede takımına 3 gol 2 asistlik katkı sağlarken, geçtiğimiz Eylül ayında ayın oyuncusu seçilmişti.

GELEN GİDENİ ARATTI

367

Yeni sezon öncesi kadrosunu Icardi, Seferovic, Mertens, Mata gibi dünya yıldızlarıyla güçlendiren Sarı-Kırmızılılar'da gidenler gelenleri aratırken bu isimlerden henüz beklenilen katkı alınamazken, Mostafa Mohamed adeta Galatasaray yönetimini pişman etti.

TRANSFER HER AN BİTEBİLİR

resized_6021a-f5ecf7afw1mm210722

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Fransız ekibi Nantes, sezon başında Galatasaray'dan kiralanan golcü oyuncu Mostafa Mohamed ile ilgili yeni bir karar aldı. Buna göre; 24 yaşındaki golcü oyuncunun bonservisi için Nantes yetkilileri harekete geçti. Sezon sonunu beklemeden devre arasında girişim yapıp Galatasaray ile el sıkışmayı düşünen Fransızlar her an transferi bitirebilir.

KASA DOLACAK

62a3c00b66a97c8ebb0fc7f5

Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Galatasaray kasasını dolduracak. Sarı-Kırmızılılar, Galatasaray Mostafa Mohamed'den 5 milyon 750 bin Euro kazanacak. Sarı-kırmızılı takımın Kamu Aydınlatma Plartformu'na (KAP) yaptığı açıklama şu şekilde: "Profesyonel Futbolcumuz Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla'nın geçici transferi konusunda Football Club de Nantes ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Football Club de Nantes Kulübü, Şirketimize net 250.000 EUR geçici transfer bedeli ödeyecektir. Football Club de Nantes 15 Haziran 2023 tarihine kadar opsiyon hakkını kullanması halinde futbolcuyu net 5.750.000 Euro transfer bedeli karşılığında kesin olarak transfer etme hakkına sahiptir."

17 MAÇTA 6 GOLE DİREKT KATKI

6310764fea383486568fac83

Bu sezon çıktığı 17 maçta 4 gol 2 asistlik performans ortaya koyan Mostafa Mohamed, taraftarlar tarafından da beğenilmişti. Galatasaray, 24 yaşındaki golcü oyuncuyu Mısır Ligi takımlarından Zamalek'ten 4 milyon Dolar karşılığında satın almıştı. Aslan ile 58 maça çıkan Mohamed, 17 gol ve 5 asist kaydetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Okan Buruk bu kez çileden çıktı! Okan Buruk bu kez çileden çıktı!
Cristiano Ronaldo için sürpriz kararCristiano Ronaldo için sürpriz karar
G.Saray'da deprem... Yıldız isim geldiği gibi gidiyor!G.Saray'da deprem... Yıldız isim geldiği gibi gidiyor!
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika galatasaray yaşında ak sezon erden süper li da,

En Çok Okunan Haberler

Hemen e-Devlet'e girip yapın! Bildirmeyene 2 bin 673 lira ceza

Hemen e-Devlet'e girip yapın! Bildirmeyene 2 bin 673 lira ceza

Türk doktor adını tarihe yazdırdı! Artık 5 dakika sürecek

Türk doktor adını tarihe yazdırdı! Artık 5 dakika sürecek

Güneş Beşiktaş'ı böyle duyurdu! Resmi açıklama bekleniyor...

Güneş Beşiktaş'ı böyle duyurdu! Resmi açıklama bekleniyor...

F.Bahçe'nin yıldızı basın toplantısına gazeteci gibi girdi! Jesus öyle bir soru sordu ki...

F.Bahçe'nin yıldızı basın toplantısına gazeteci gibi girdi! Jesus öyle bir soru sordu ki...

Marsilya, G.Saray'ın teklifini kabul etti!

Marsilya, G.Saray'ın teklifini kabul etti!

Olanlar oldu! Arda Güler'den ayrılık talebi

Olanlar oldu! Arda Güler'den ayrılık talebi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Estetik operasyonun ardından uçağa bindi! Kafası patlayınca...

Estetik operasyonun ardından uçağa bindi! Kafası patlayınca...

Sapkınlığın böylesi! Kadın kılığına girip köpekle ilişkiye girdi

Sapkınlığın böylesi! Kadın kılığına girip köpekle ilişkiye girdi

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Fazla güzel olduğu tehlike arz ediyor! ''Her şeyim doğal''

Fazla güzel olduğu tehlike arz ediyor! ''Her şeyim doğal''

Her defasında aynı ağrı mı? Sebebi tehlikeli olabilir...

Her defasında aynı ağrı mı? Sebebi tehlikeli olabilir...

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.