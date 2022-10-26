Galatasaray'ın kasası dolup taşacak! Anlaşma tarihi belli oldu

Galatasaray'ın 2020/21 sezonunda Mısır ekibi Zamalek'ten uzun uğraşlar sonucu önce kiralık olarak sonrasında ise 3.85 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı golcü oyuncu Mostafa Mohamed, beklentilerin altında kalan performansı sonrasında Fransız ekibi Nantes'e kiralık olarak göndermişti.

AYIN OYUNCUSU SEÇİLDİ!

Yeni takımında parlayan Mısırlı golcü, Nantes formasıyla çıktığı 11 mücadelede takımına 3 gol 2 asistlik katkı sağlarken, geçtiğimiz Eylül ayında ayın oyuncusu seçilmişti.

GELEN GİDENİ ARATTI

Yeni sezon öncesi kadrosunu Icardi, Seferovic, Mertens, Mata gibi dünya yıldızlarıyla güçlendiren Sarı-Kırmızılılar'da gidenler gelenleri aratırken bu isimlerden henüz beklenilen katkı alınamazken, Mostafa Mohamed adeta Galatasaray yönetimini pişman etti.

TRANSFER HER AN BİTEBİLİR

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Fransız ekibi Nantes, sezon başında Galatasaray'dan kiralanan golcü oyuncu Mostafa Mohamed ile ilgili yeni bir karar aldı. Buna göre; 24 yaşındaki golcü oyuncunun bonservisi için Nantes yetkilileri harekete geçti. Sezon sonunu beklemeden devre arasında girişim yapıp Galatasaray ile el sıkışmayı düşünen Fransızlar her an transferi bitirebilir.

KASA DOLACAK

Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Galatasaray kasasını dolduracak. Sarı-Kırmızılılar, Galatasaray Mostafa Mohamed'den 5 milyon 750 bin Euro kazanacak. Sarı-kırmızılı takımın Kamu Aydınlatma Plartformu'na (KAP) yaptığı açıklama şu şekilde: "Profesyonel Futbolcumuz Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla'nın geçici transferi konusunda Football Club de Nantes ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Football Club de Nantes Kulübü, Şirketimize net 250.000 EUR geçici transfer bedeli ödeyecektir. Football Club de Nantes 15 Haziran 2023 tarihine kadar opsiyon hakkını kullanması halinde futbolcuyu net 5.750.000 Euro transfer bedeli karşılığında kesin olarak transfer etme hakkına sahiptir."

17 MAÇTA 6 GOLE DİREKT KATKI

Bu sezon çıktığı 17 maçta 4 gol 2 asistlik performans ortaya koyan Mostafa Mohamed, taraftarlar tarafından da beğenilmişti. Galatasaray, 24 yaşındaki golcü oyuncuyu Mısır Ligi takımlarından Zamalek'ten 4 milyon Dolar karşılığında satın almıştı. Aslan ile 58 maça çıkan Mohamed, 17 gol ve 5 asist kaydetti.



