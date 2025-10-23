SPOR

Galatasaray'ın kasası parayla doldu taştı! Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz gelir...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3’üncü haftasında evinde konuk ettiği Norveç ekibi Bodo/Glimt’i 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar sezonun başından beri Avrupa'da elde ettiği gelirle müthiş bir kasa rahatlığı sağladı. |Galatasaray haberleri ...

Emre Şen

Şampiyonlar Ligi 3'üncü hafta maçında Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelen Galatasaray mücadeleyi 3-1 kazandı. Galatasaray bu galibiyetle iç sahadaki yenilmezlik serisini 30 maça çıkardı ayrıca şampiyonlar Ligi’nde 13 yıl sonra üst üste maç kazanmış oldu. |Galatasaray haberleri ...

KASA PARA DOLDU TAŞTI

Galatasaray ın kasası parayla doldu taştı! Şampiyonlar Ligi nde inanılmaz gelir... 1

Maç günleri bilet gelirleri ve GS Store mağazalarında yapılan toplam gelirin 5 milyon Euro'yu geçtiği öğrenildi. Şampiyonlar Ligi'nde yer alan Galatasaray, geçen ay 23 milyon Euro almaya hak kazanmıştı. Liverpool ve Bodo maçından sonra 10 milyon Euro gelir elde eden sarı-kırmızılılar toplamda 33 milyon Euro'ya ulaştı.

BÜYÜK RAHATLIK SAĞLANDI

Galatasaray ın kasası parayla doldu taştı! Şampiyonlar Ligi nde inanılmaz gelir... 2

Şampiyonlar Ligi'nden gelen 33 milyon Euro'luk gelir Galatasaray yönetimine çok büyük rahatlık sağladı. Birçok ödemeyi gününde yapmayı başaran sarı-kırmızılılar, oyuncuların maaşını da gecikmeden günü gününe ödüyor.

