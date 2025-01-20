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Galatasaray'ın kasasına tarihi para girecek! Florya Projesi hayata başlıyor! Yaklaşık 500 milyon dolar...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
20.01.2025 14:09
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Galatasaray Kulübü, Florya Metin Oktay Tesisleri'nin bulunduğu arazinin "arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı yöntemiyle" değerlendirilmesine ilişkin ihale ilanı yayımladı. Sarı-kırmızlı kulübün yaklaşık 500 milyon dolar gibi bir gelir elde etmesini beklediği Florya Projesi'nde ihale süreci hakkında bilgi verildi.

Galatasaray'ın kasasına tarihi para girecek! Florya Projesi hayata başlıyor! Yaklaşık 500 milyon dolar...

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, Florya arazisiyle ilgili ihalenin ilk oturumunun 24 Mart Pazartesi, ikinci oturumunun ise 8 Nisan Salı günü saat 11.00'den itibaren RAMS Park'ta gerçekleştirileceği, kapalı teklif ve açık artırma usulü uygulanacağı, Galatasaray Kulübüne ait mecralardan birisi üzerinden de canlı yayınlanacağı belirtildi.

EN AZ 4 FİRMA KATILACAK

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An itibarıyla 2 firmanın ihaleye gireceği belirtilirken, Galatasaray yönetimin bu sayısının en az 4'e çıkmasını bekliyor.

500 MİLYON DOLAR GELİR

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Galatasaray kulübünün, Florya Projesiyle birlikte yaklaşık 500 milyon doları cebine koyacağı ifade ediliyor.

"GALATASARAY'IN BUGÜNE KADAR YAPILMIŞ EN BÜYÜK PROJESİ"

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Florya Projesi hakkında, "Florya, Galatasaray'ın bugüne kadar yapılmış en büyük projesi. 2022'de genel kuruldan yetki alarak bu projeyi yapmak üzere harekete geçtik. Maliyetler çıktıktan sonra Galatasaray, 434 milyon dolar para kazanacak. TSKB, bu işin en önemli kurumlarından bir tanesi. İnşaat sektöründe herkes projelerini bu kurumun raporuna göre yapıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Florya Projesi Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

Bu proje Galatasaray için büyük bir kazanç olacak.
İhaleye katılacak firma sayısının yetersiz olduğunu düşünüyorum.
Projeye duyulan güven ve destek tam.
Ekonomik belirsizlikler nedeniyle projeyi riskli buluyorum.

Anahtar Kelimeler:
Dursun Özbek florya florya metin oktay tesisleri galatasaray
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