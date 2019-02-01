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Galatasaray'ın Kasımpaşa'ya yaptığı Trezeguet teklifi reddedildi

GALATASARAY HABERLERİ  | 01.02.2019 12:08 | Son Güncelleme

Galatasaray, Fatih Terim'in transfer gözdesi olan Trezeguet için Kasımpaşa'ya Eren Derdiyok, Ryan Donk + 2 milyon euro bonservis teklifi etti ancak bu teklif reddedildi. Görüşmenin detayları ortaya çıktı.

Galatasaray'ın Kasımpaşa'ya yaptığı Trezeguet teklifi reddedildi

Galatasaray, Mbaye Diagne transferinin ardından Trezeguet transferi için de Kasımpaşa ile transfer döneninin son saatlerinde masaya oturdu ancak istediği sonucu çıkartamadı. Emre Taşdemir, Marcao, Semih Kaya, Diagne, Kostas ve Christian Luyindama'yı transfer eden Galatasaray, transfer döneminde saatler 22:10'u gösterdiğinde Kasımpaşa'ya Trezeguet için bir teklif yaptı.

Galatasaray'a transfer olmak istediğini Kasımpaşa yönetimine ileten ve iki gündür takımla antrenmanlara çıkmayan Trezeguet için Eren Derdiyok + Ryan Donk + 2 milyon euroluk bonservis bedeli öneren Galatasaray, Kasımpaşa'dan olumsuz cevap aldı.

Trezeguet için önce kiralama ardından da takas + bonservis bedeli teklifini reddeden Kasımpaşa, Mısırlı futbolcu için 11 milyon euro bonservis bedeli talep etti. Kasımpaşa'nın isteğine cevap veremeyen Galatasaray, Trezeguet için yaptığı son dakika girişiminden sonuç alamadı ve transfer defteri kapandı.

(SPORX)

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eren derdiyok ryan donk trezeguet Galatasaray fatih terim

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