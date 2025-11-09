Galatasaray'ın Kocaelispor'dan yediği gol sonrası Erman Toroğlu Cimbom'u eleştirdi! Mauro Icardi'ye verdi veriştirdi...

Süper Lig devlerinden Galatasaray deplasmanda Kocaelispor ile kaşılaşırken, maçın ilk yarısını 1-0 geride tamamladı. Şampiyonlar Ligi’nde aldığı Ajax galibiyetinin ardından yorgun görünen sarı-kırmızılıları yorumcu Erman Toroğlu topa tuttu.

Icardi seni senin kadar düşündü mü?

Ekol Sports’da devre arası programında konuşan Erman Toroğlu, takımın yıldız ismi Mauro ıcrdi üzerinden takımı eleştirdi. Toroğlu, ‘‘Takımı düşünüyorsam, Icardi’yi oyundan alırım. Icardi seni senin kadar düşündü mü? Düşünmedi. İcardi ile Osimhen oynadıkları zaman birbirlerine markaj yapıyorlar. İkisi de golcü. İkisi de kale sahasına girmek istiyor. Icardi’nin biraz daha geride oynaması lazım, ama o da gol atmak istiyor.’’ dedi.

‘‘OLACAK ŞEY DEĞİL…’’

Erman Toroğlu, “Galatasaray Avrupa’dan kurtulamamış. İlk yarı, Kocaelispor Galatasaray’a göre çok daha fazla koştu. Galatasaray seyretti ve gaza basamadı. Bir gol attı Kocaeli. Galatasaray defansının tümü kaleci dahil dağlara, taşlara yattılar. İstiklal Caddesi'nde öyle gezemez o adam. Olacak şey değil! Böyle bir gol yenmez.” ifadelerinde bulundu.