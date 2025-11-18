Galatasaray'ın korktuğu başına geldi! Victor Osimhen o maçta yok...

Galatasaray'a milli ara yaramadı. Sarı-Kırmızılılar'da milli arada birçok isim sakatlanırken bunlardan biri de Nijerya milli takımında olan Victor Osimhen olmuştu.

Nijerya formasıyla sahaya çıkan Victor Osimhen, Demokratik Kongo karşılaşmasının ilk yarısında hamstring sakatlığı yaşadı ve ikinci devreye devam edemedi.

O MAÇTA YOK

Yıldız golcü çarşamba günü İstanbul’a döndükten sonra detaylı MR’dan geçecek. Ancak ilk değerlendirmelere göre Osimhen’in Gençlerbirliği maçında sahada olması beklenmiyor. Teknik ekibin, oyuncuyu riske etmeme kararı aldığı belirtiliyor.

ÖNCELİK UNION SG KARŞILAŞMASI

Galatasaray cephesi, Osimhen’i 25 Kasım Salı günü oynanacak Şampiyonlar Ligi’ndeki kritik Union SG mücadelesine yetiştirmeyi hedefliyor. En iyi senaryo bu maça dönüş ihtimalini işaret ediyor.

GÖZLER MAURO ICARDI'DE

Sarı-kırmızılıları Süper Lig’de 1 Aralık’ta Fenerbahçe deplasmanı beklerken, Gençlerbirliği karşısında Osimhen’in yokluğunda gözler Mauro Icardi’ye çevrilecek. Galatasaray, hücumdaki dengeyi korumak için planlamalarını bu doğrultuda yapıyor.