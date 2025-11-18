SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'ın korktuğu başına geldi! Victor Osimhen o maçta yok...

Galatasaray, milli maç dönüşünde Victor Osimhen’in hamstring sakatlığıyla sarsıldı. Demokratik Kongo karşılaşmasında oyuna devam edemeyen yıldız golcünün ilk durumu da belli oldu. İşte detaylar...

Galatasaray'ın korktuğu başına geldi! Victor Osimhen o maçta yok...
Berker İşleyen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'a milli ara yaramadı. Sarı-Kırmızılılar'da milli arada birçok isim sakatlanırken bunlardan biri de Nijerya milli takımında olan Victor Osimhen olmuştu.

Nijerya formasıyla sahaya çıkan Victor Osimhen, Demokratik Kongo karşılaşmasının ilk yarısında hamstring sakatlığı yaşadı ve ikinci devreye devam edemedi.

O MAÇTA YOK

Galatasaray ın korktuğu başına geldi! Victor Osimhen o maçta yok... 1

Yıldız golcü çarşamba günü İstanbul’a döndükten sonra detaylı MR’dan geçecek. Ancak ilk değerlendirmelere göre Osimhen’in Gençlerbirliği maçında sahada olması beklenmiyor. Teknik ekibin, oyuncuyu riske etmeme kararı aldığı belirtiliyor.

ÖNCELİK UNION SG KARŞILAŞMASI

Galatasaray ın korktuğu başına geldi! Victor Osimhen o maçta yok... 2

Galatasaray cephesi, Osimhen’i 25 Kasım Salı günü oynanacak Şampiyonlar Ligi’ndeki kritik Union SG mücadelesine yetiştirmeyi hedefliyor. En iyi senaryo bu maça dönüş ihtimalini işaret ediyor.

GÖZLER MAURO ICARDI'DE

Galatasaray ın korktuğu başına geldi! Victor Osimhen o maçta yok... 3

Sarı-kırmızılıları Süper Lig’de 1 Aralık’ta Fenerbahçe deplasmanı beklerken, Gençlerbirliği karşısında Osimhen’in yokluğunda gözler Mauro Icardi’ye çevrilecek. Galatasaray, hücumdaki dengeyi korumak için planlamalarını bu doğrultuda yapıyor.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
"Rafa Silva, Galatasaray'da oynamak istiyor" Ortalığı ayağa kaldıran transfer iddiası"Rafa Silva, Galatasaray'da oynamak istiyor" Ortalığı ayağa kaldıran transfer iddiası
Sergen Yalçın'dan talimat! Beşiktaş'ta Cengiz Ünder kararıSergen Yalçın'dan talimat! Beşiktaş'ta Cengiz Ünder kararı
Anahtar Kelimeler:
Sakatlık son dakika galatasaray Osimhen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gürcistan'da uçağımız düşmüştü! Bakan Güler ön bulguyu açıkladı: "İki ay sonra biter"

Gürcistan'da uçağımız düşmüştü! Bakan Güler ön bulguyu açıkladı: "İki ay sonra biter"

Düğün kabusa döndü! Davetliler hastaneye koştu

Düğün kabusa döndü! Davetliler hastaneye koştu

Menajer Gardi'den Messi açıklaması! G.Saray taraftarı çıldırdı...

Menajer Gardi'den Messi açıklaması! G.Saray taraftarı çıldırdı...

Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında yer krizi! Belinden tutup...

Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında yer krizi! Belinden tutup...

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisinin zammı 'Bu kez böyle olmayacak'

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisinin zammı 'Bu kez böyle olmayacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.