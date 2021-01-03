Galatasaray'ın listesindeki Onyekuru'nun talipleri arttı

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Henry Onyekuru'yu, Belçika Ligi ekipleri kadrosuna katmak istiyor.
Belçika medyasında yer alan haberlere göre; Nijeryalı yıldızın Belçika'ya geri dönmek istediği belirtildi.
Haberde eski takımı Anderlecht, Antwerp, Standard Liege ve Gent'in Onyekuru'yu transfer etmek istediği kaydedildi. Inside Africa'ya konuşan 23 yaşındaki oyuncu, "Kesinlikle sahalara geri dönmek ve oynamak istiyorum" şeklinde konuştu.
Öte yandan Onyekuru'yla Galatasaray dışında Başakşehir ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği belirtildi.
23 yaşındaki yetenekli futbolcu Onyekuru, kariyerinde Galatasaray formasıyla 13 gol ve 2 asistte bulundu. Ayrıca genç futbolcunun 15 gole de direk katkısı bulunuyor.
Bu sezon Monaco formasıyla çok şans bulamayan Nijeryalı futbolcu, 4 maçta oynayıp 1 asist yapabildi.
(AJANSSPOR)
Okuyucu Yorumları 0 yorum