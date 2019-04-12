SPOR

Galatasaray'ın Mohanad Ali teklifini açıkladılar

GALATASARAY HABERLERİ  | 12.04.2019 07:57 | Son Güncelleme

18 yaşındaki Iraklı santrfor Mohanad Ali, devre arasında Galatasaray'ın transfer gündemine gelmişti. Golcü futbolcunun formasını giydiği Al-Shorta kulübünün ikinci başkanı Wahab Al-Taei, son yaptığı açıklamada sarı kırmızılılar'dan teklif aldıklarını doğruladı.

Galatasaray'ın Mohanad Ali teklifini açıkladılar

Irak Ligi takımlarından Al-Shorta'da forma giyen 18 yaşındaki forvet oyuncusu Mohanad Ali ile ilgili flaş bir transfer açıklaması geldi. Devre arasında Galatasaray'ın Mohanad Ali için transfer teklifinde bulunduğu duyuruldu.

Konuyla ilgili Dijlah TV'ye açıklamalarda bulunan Al-Shorta İkinci Başkanı Wahab Al-Taei, Mohanad Ali için sarı kırmızılı kulüpten teklif aldıklarını doğrularken şunları kaydetti:

"Juventus, AEK, Benfica, Genk, Galatasaray ve Birleşik Arap Emirliklerinden Al-Ain devre arasında transfer teklifi yaptı. Juventus, 1 milyon 750 bin Euro ile en yüksek rakamı teklif etti. Ancak Mohanad Ali, Al-Ain'e gitmek istediği için diğer tekliflerle ilgilenmedi.Mohanad Ali kişisel ve ailesel nedenlerden ötürü transfer tekliflerini olumsuz yanıt verdi ve Avrupa'ya gitmek istemedi. Biz artık Mohanad Ali'yi Avrupa'ya gitmesi için ikna etmeye çalışıyoruz."

Al-Shorta ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mohanad Ali'nin hangi takıma transfer olacağı Irak'ta şimdiden merakla bekleniyor. Al-Ain, sözleşmesi önümüzdeki yaz sona erecek olan genç santrforu transfer ettiği takdirde herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.

101

PARTNERKara delik ilk kez yayınlandı, sosyal medya çalkalandı! Çok güleceksinizKara delik ilk kez yayınlandı, sosyal medya çalkalandı! Çok güleceksiniz
G.Saray yıldız ismin sözleşmesini resmen uzattı!G.Saray yıldız ismin sözleşmesini resmen uzattı!
Tahkim Kurulu kararını açıkladı! Luyindama...Tahkim Kurulu kararını açıkladı! Luyindama...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Spor Toto Süper Lig Al-Shorta Wahab Al-Taei

En Çok Okunan Haberler

Avrupa Ligi’nde müthiş maç! Felix şov yaptı

Avrupa Ligi’nde müthiş maç! Felix şov yaptı

İşte İstanbul'da oy sayımında son durum

İşte İstanbul'da oy sayımında son durum

Binali Yıldırım sessizliğini bozdu! Seçim açıklaması

Binali Yıldırım sessizliğini bozdu! Seçim açıklaması

Dünya yıldızları tekme tokat kavga etti!

Dünya yıldızları tekme tokat kavga etti!

Efsane isim öyle bir patladı ki...

Efsane isim öyle bir patladı ki...

G.Saray'ın alternatif forması da ortaya çıktı!

G.Saray'ın alternatif forması da ortaya çıktı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

G.Saray'ın yıldızına devlet yasal işlem başlattı!

G.Saray'ın yıldızına devlet yasal işlem başlattı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Fatih Terim ve istifa açıklaması

Fatih Terim ve istifa açıklaması

Mustafa Cengiz'den istifa açıklaması

Mustafa Cengiz'den istifa açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray'ın Mohanad Ali teklifini açıkladılar

Galatasaray bombayı patlattı! Başkan açıkladı

G.Saray yıldız ismin sözleşmesini resmen uzattı!

G.Saray yıldız ismin sözleşmesini resmen uzattı!

Tahkim Kurulu kararını açıkladı! Luyindama...

Tahkim Kurulu kararını açıkladı! Luyindama...

Belçika'dan Luyindama itirafı: Bırakmak istemezdik

Belçika'dan Luyindama itirafı

G.Saray'ın alternatif forması da ortaya çıktı!

G.Saray'ın alternatif forması da ortaya çıktı!

Yusuf Günay: Hukuka aykırı bir karar için hakkımızı arıyoruz

G.Saray yöneticisi acı gerçeği açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.