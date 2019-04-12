Galatasaray'ın Mohanad Ali teklifini açıkladılar

Irak Ligi takımlarından Al-Shorta'da forma giyen 18 yaşındaki forvet oyuncusu Mohanad Ali ile ilgili flaş bir transfer açıklaması geldi. Devre arasında Galatasaray'ın Mohanad Ali için transfer teklifinde bulunduğu duyuruldu.

Konuyla ilgili Dijlah TV'ye açıklamalarda bulunan Al-Shorta İkinci Başkanı Wahab Al-Taei, Mohanad Ali için sarı kırmızılı kulüpten teklif aldıklarını doğrularken şunları kaydetti:

"Juventus, AEK, Benfica, Genk, Galatasaray ve Birleşik Arap Emirliklerinden Al-Ain devre arasında transfer teklifi yaptı. Juventus, 1 milyon 750 bin Euro ile en yüksek rakamı teklif etti. Ancak Mohanad Ali, Al-Ain'e gitmek istediği için diğer tekliflerle ilgilenmedi.Mohanad Ali kişisel ve ailesel nedenlerden ötürü transfer tekliflerini olumsuz yanıt verdi ve Avrupa'ya gitmek istemedi. Biz artık Mohanad Ali'yi Avrupa'ya gitmesi için ikna etmeye çalışıyoruz."

Al-Shorta ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mohanad Ali'nin hangi takıma transfer olacağı Irak'ta şimdiden merakla bekleniyor. Al-Ain, sözleşmesi önümüzdeki yaz sona erecek olan genç santrforu transfer ettiği takdirde herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.





