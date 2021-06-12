SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'ın net borcu açıklandı

Galatasaray'ın net borcu açıklandı

12.06.2021 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, divan kurulunda sarı-kırmızılı kulübün borcunu açıkladı.

Galatasaray'ın net borcu açıklandı

Galatasaray Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, divan kurulu toplantısında kulübün mali yapısıyla ilgili sunum yaptı. Korona virüs salgınına rağmen mali disiplini sağladıklarını söyleyen sarı-kırmızılı yöentici, “Galatasaray'ımızın 31 Aralık 2020 itibarıyla borcu, sizin değiminizle borç-alacak farkı, 2 milyar 162 milyon TL” dedi.

"4 MİLYAR BORÇ VAR DİYORLAR"

Kançal borçla ilgili şu bilgilendirmeyi paylaştı: “Faaliyet kitapçığımızda toplam yükümlülükler 2 milyar 700 milyon TL olarak görünüyor. Bu toplam borç anlamına gelmiyor. Toplam yükümlülüklerin içinde bizim vadesi gelmemiş, tahsil edeceğimiz alacaklarımız da var.

Faaliyet kitabı açılıyor ve konsolide rakamda 2 milyar küsür TL borç görünüyor. Sonra bir de Sportif AŞ'nin mali tablosunda 2 milyar küsür görülüyor. Halbuki konsolidenin içinde sportif de var. Bu iki rakam toplanıp Galatasaray'ın borcu 4 milyar küsür borcu olduğu sonucuna varılıyor. Ondan sonra bizim telefonlarımızı durmuyor."

"YAPILANDIRMA ANLAŞMASI ZORUNLULUK OLDU"

Bankalar Birliği ile Aralık 2019'da yapılandırma anlaşması imzaladıklarını ifade eden Kançal, "Yapılandırmanın mali tablolardaki pozitif etkisini gördük. Ancak salgın nedeniyle nakit akışımız bozuldu. 2020'de bırakın yapılandırma anlaşmasının şartlarına uymak faizlerini bile ödeyemedik. Bizim için ikinci bir yapılandırma anlaşması imzalamak zorunluluk oldu” diye konuştu.

Galatasaray yöneticisi açıklamalarına şöyle devam etti: “Mart 2020'de ikinci anlaşmayı imzaladık ama yürürlüğe girmedi. Ondan sonra 28 Mayıs 2021'de yürürlüğe girdi. Bir takım ön koşullar vardı. Sıkıntılı bir süreç yaşadık. Yapılandırmamızı tamamladık.

700 MİLYON TL EK KREDİ KULLANDI

Bunun şartları, 1 milyar 200 milyon TL yeniden finansa ettiğimiz borcumuzu, üzerini ödeyemediğimiz 300 milyon TL faiz ve vadesi geçmiş borçlarımızı ödemek kaydıyla 700 milyon TL ilave kredi kullandık. Dolayısıyla 2 milyar 200 milyon TL'yi 9 yıl yapılandırdık. Bunun ilk faiz ödemesi 31 Mayıs 2022'deyapılacak. İlk ana para ödemesi de 31 Mayıs 2023'te olacak.”

"ARTIK GALATASARAY'IN KUR FARKI ZARARI BİTMİŞTİR"

Bu yapılandırmayla uzun vadede yüz binlerce TL tasarruf sağlanacağını belirten Kaan Kançal, “Artık Galatasaray'ın kur farkı zararı bitmiştir. Temditli olan gelirlerimiz de açıldı. Bankalar ise bizden matematiğe uygun olmayan popülist harcamaları yapmamamızı istiyorlar. Bu yapılandırma anlaşması kulübümüz için hayırlı olmuştur. Bu anlaşmayı ödemeseydik bizim ödemekle yükümlü olduğumuz ana para ve faizimiz 1 milyar 104 milyon TL'ydi. Bu yapılandırma anlaşmasını imzalamamız bir keyfiyet değil zorunluluktur. Umarım bundan sonra bu yapılandırma anlaşmasına uyulur" diye konuştu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çocuğunuzun evde keyifli vakit geçirmesini sağlayacak 10 fikirÇocuğunuzun evde keyifli vakit geçirmesini sağlayacak 10 fikir
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
'Dönemimiz hiç F.Bahçe yenilgisi görmedi''Dönemimiz hiç F.Bahçe yenilgisi görmedi'
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İki farklı uzmandan altın fiyatları yorumu!

İki farklı uzmandan altın fiyatları yorumu!

Milli yıldızlar tarihe geçti!

Milli yıldızlar tarihe geçti!

11 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

11 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Beşiktaş'tan Okan Buruk açıklaması

Beşiktaş'tan Okan Buruk açıklaması

Milliler EURO 2020'ye kötü başladı

Milliler EURO 2020'ye kötü başladı

Türkiye-İtalya maçına damga vuran kare!

Türkiye-İtalya maçına damga vuran kare!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Resmi açıklama geldi! Gedson Fernandes...

Resmi açıklama geldi! Gedson Fernandes...

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yeni Mesut Özil Süper Lig ekibiyle anlaştı

Yeni Mesut Özil Süper Lig ekibiyle anlaştı

Aboubakar'ın yeni takımı belli oldu

Aboubakar'ın yeni takımı belli oldu

İspanyollar, Marcelo transferini duyurdu!

İspanyollar, Marcelo transferini duyurdu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.