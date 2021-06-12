Galatasaray'ın net borcu açıklandı

Galatasaray Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, divan kurulu toplantısında kulübün mali yapısıyla ilgili sunum yaptı. Korona virüs salgınına rağmen mali disiplini sağladıklarını söyleyen sarı-kırmızılı yöentici, “Galatasaray'ımızın 31 Aralık 2020 itibarıyla borcu, sizin değiminizle borç-alacak farkı, 2 milyar 162 milyon TL” dedi.

"4 MİLYAR BORÇ VAR DİYORLAR"

Kançal borçla ilgili şu bilgilendirmeyi paylaştı: “Faaliyet kitapçığımızda toplam yükümlülükler 2 milyar 700 milyon TL olarak görünüyor. Bu toplam borç anlamına gelmiyor. Toplam yükümlülüklerin içinde bizim vadesi gelmemiş, tahsil edeceğimiz alacaklarımız da var.

Faaliyet kitabı açılıyor ve konsolide rakamda 2 milyar küsür TL borç görünüyor. Sonra bir de Sportif AŞ'nin mali tablosunda 2 milyar küsür görülüyor. Halbuki konsolidenin içinde sportif de var. Bu iki rakam toplanıp Galatasaray'ın borcu 4 milyar küsür borcu olduğu sonucuna varılıyor. Ondan sonra bizim telefonlarımızı durmuyor."

"YAPILANDIRMA ANLAŞMASI ZORUNLULUK OLDU"

Bankalar Birliği ile Aralık 2019'da yapılandırma anlaşması imzaladıklarını ifade eden Kançal, "Yapılandırmanın mali tablolardaki pozitif etkisini gördük. Ancak salgın nedeniyle nakit akışımız bozuldu. 2020'de bırakın yapılandırma anlaşmasının şartlarına uymak faizlerini bile ödeyemedik. Bizim için ikinci bir yapılandırma anlaşması imzalamak zorunluluk oldu” diye konuştu.