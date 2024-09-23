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Galatasaray'ın Osimhen hikayesi sezon sonunda kesin olarak bitiyor! İtalyanlar, Osimhen'in yeni adresini duyurdular...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
23.09.2024 19:22
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Galatasaray'ın Napoli'den sezon sonuna kadar kiraladığı Osimhen'in yeni adresinin neresi olacağı dünya basınında da merak konusu oldu. Birçok dünya devinin kıskacında olan Osimhen'in sezon sonunda rotasının İngiltere veya İtalya olacağı aktarıldı.

Galatasaray'ın Osimhen hikayesi sezon sonunda kesin olarak bitiyor! İtalyanlar, Osimhen'in yeni adresini duyurdular...
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'a kiralık gelerek tüm dünyayı şaşırtan Osimhen, sezon sonunda kariyerinde flaş bir değişikliğe gidecek. Napoli'nin devam etmek istemediği Nijeryalı golcü için alternatifler belirlendi.

İTALYANLAR YAZDI! JUVENTUS DEVREDE

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İtalyan basınında yer alan haberde; Juventus'un Osimhen için pusuda beklediği yazıldı. Sezon sonunda Napoli'ye 75 milyon Euro ödemeye hazır olduğu ifade edilen Juventus'un, Osimhen'i takip ettiği ve Galatasaray'daki performansına göre resmi adımları atacağı ifade edildi.

ARSENAL DE ÇOK İSTİYOR

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Osimhen'in tek talebi Juventus değil. Arsenal'ın da transfer listesinin başında yer alan Nijeryalı golcü kesinlikle Napoli'den ayrılacak. 75 milyon Euro olarak belirlenen bonservis bedelini ödemeye hazır birçok kulübün olduğu öğrenilirken, Osimhen'in kalbinde yatan takımın Juventus olduğu iddia ediliyor.

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Juventus arsenal galatasaray Osimhen
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