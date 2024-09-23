Galatasaray'ın Osimhen hikayesi sezon sonunda kesin olarak bitiyor! İtalyanlar, Osimhen'in yeni adresini duyurdular...

Galatasaray'a kiralık gelerek tüm dünyayı şaşırtan Osimhen, sezon sonunda kariyerinde flaş bir değişikliğe gidecek. Napoli'nin devam etmek istemediği Nijeryalı golcü için alternatifler belirlendi.

İTALYANLAR YAZDI! JUVENTUS DEVREDE

İtalyan basınında yer alan haberde; Juventus'un Osimhen için pusuda beklediği yazıldı. Sezon sonunda Napoli'ye 75 milyon Euro ödemeye hazır olduğu ifade edilen Juventus'un, Osimhen'i takip ettiği ve Galatasaray'daki performansına göre resmi adımları atacağı ifade edildi.

ARSENAL DE ÇOK İSTİYOR

Osimhen'in tek talebi Juventus değil. Arsenal'ın da transfer listesinin başında yer alan Nijeryalı golcü kesinlikle Napoli'den ayrılacak. 75 milyon Euro olarak belirlenen bonservis bedelini ödemeye hazır birçok kulübün olduğu öğrenilirken, Osimhen'in kalbinde yatan takımın Juventus olduğu iddia ediliyor.