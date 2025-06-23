Galatasaray'ın Osimhen için yürüttüğü gizli plan ifşalandı! Bu yüzden bekletiliyormuş...

Napoli’yi 75 milyon Euro'luk serbest kalma bedelinin altına ikna edemeyen Galatasaray yönetimi bekleme kararı aldı. Bu bekleme kararının altında yatan sebep ise ortaya çıktı.

TEMMUZ AYINDA ORTADAN KALKACAK

Osimhen'in sözleşmesinde yer alan 75 milyon Euro'luk serbest kalma maddesinin, temmuz ayının ikinci yarısında devre dışı kalacağı öğrenildi.

GALATASARAY BUNU KULLANACAK

Bu olayı kullanmak isteyen Galatasaray yönetimi, temmuz ayının ortasına kadar Osimhen transferini bekletmeye karar verdi. Pazarlıklarda elinin daha da güçleneceğini düşünen sarı-kırmızılılar, Osimhen için daha az bonservis ödeyip transferi bitirmeyi planlıyor.