SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'ın Osimhen için yürüttüğü gizli plan ifşalandı! Bu yüzden bekletiliyormuş...

Galatasaray'ın yeni sezondaki önceliği olan Osimhen transferi için yeni bir gelişme yaşandı. Bir süredir Nijeryalı golcünün vereceği kararı bekleyen Galatasaray yönetimi, Napoli'den gizli bir plan yaptığı ortaya çıktı.

Galatasaray'ın Osimhen için yürüttüğü gizli plan ifşalandı! Bu yüzden bekletiliyormuş...
Emre Şen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Napoli’yi 75 milyon Euro'luk serbest kalma bedelinin altına ikna edemeyen Galatasaray yönetimi bekleme kararı aldı. Bu bekleme kararının altında yatan sebep ise ortaya çıktı.

TEMMUZ AYINDA ORTADAN KALKACAK

281124_20Victor_20Osimhen_20of_20Galatasaray_20celebrates_20victory_201920

Osimhen'in sözleşmesinde yer alan 75 milyon Euro'luk serbest kalma maddesinin, temmuz ayının ikinci yarısında devre dışı kalacağı öğrenildi.

GALATASARAY BUNU KULLANACAK

Screenshot_1

Bu olayı kullanmak isteyen Galatasaray yönetimi, temmuz ayının ortasına kadar Osimhen transferini bekletmeye karar verdi. Pazarlıklarda elinin daha da güçleneceğini düşünen sarı-kırmızılılar, Osimhen için daha az bonservis ödeyip transferi bitirmeyi planlıyor.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İlkay Gündoğan'dan Galatasaray'ı yıkan haber!İlkay Gündoğan'dan Galatasaray'ı yıkan haber!
TBF Disiplin Kurulundan Beşiktaş'a para cezasıTBF Disiplin Kurulundan Beşiktaş'a para cezası
Anahtar Kelimeler:
galatasaray Osimhen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
peki ingiliz kulüpleri de aynı şeyi bekliyorsa... ???
En Çok Okunan Haberler
Başrolde yine Dilan Polat var! Acılı kardeşlere helva kavurttu! Tepki çeken görüntüler

Başrolde yine Dilan Polat var! Acılı kardeşlere helva kavurttu! Tepki çeken görüntüler

'Kilo aldın' yorumlarından sonra patladı! Son hali gündem oldu

'Kilo aldın' yorumlarından sonra patladı! Son hali gündem oldu

Şaka değil, gerçek! Immobile, Beşiktaş'tan öyle bir şey istedi ki...

Şaka değil, gerçek! Immobile, Beşiktaş'tan öyle bir şey istedi ki...

Uğurcan Çakır, Fenerbahçe ile her konuda anlaştı! Trabzonspor'u üzen haber...

Uğurcan Çakır, Fenerbahçe ile her konuda anlaştı! Trabzonspor'u üzen haber...

Cengiz Ünder'e talip oldular! Pazarlıklar başladı...

Cengiz Ünder'e talip oldular! Pazarlıklar başladı...

Okan Buruk'a öyle bir takım talip oldu ki... Giderse bir yılda servet kazanacak!

Okan Buruk'a öyle bir takım talip oldu ki... Giderse bir yılda servet kazanacak!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.