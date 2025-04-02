Galatasaray'ın Osimhen ile attığı golde büyük hata! Fenerbahçe taraftarı tepki gösteriyor...

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi adına yakışır şekilde tempolu başladı. Henüz 10. dakikada takımın 1-0 öne geçiren Osimhen, Çağlar Söyüncü'nün hatasını affetmedi.

OSIMHEN'İN ÖNÜNE SEKTİRDİ

Galatasaray'ın hücumunda Barış Alper Yılmaz ile ikili mücadelede olan Çağlar Söyüncü, topu uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlağı Osimhen'in önüne attı. Nijeryalı golcü, topu düzgün kontrol edip müthiş bir vuruş yaparak takımını 1-0 öne geçirdi.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERİYOR

Fenerbahçeli taraftarlar Çağlar Söyüncü'nün bu hatasının ardından yıldız oyuncuya yoğun tepki gösterdi.