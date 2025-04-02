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  4. Galatasaray'ın Osimhen ile attığı golde büyük hata! Fenerbahçe taraftarı tepki gösteriyor...

Galatasaray'ın Osimhen ile attığı golde büyük hata! Fenerbahçe taraftarı tepki gösteriyor...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
02.04.2025 21:09
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Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya geldiği mücadelenin henüz başında Osimhen takımını 1-0 öne geçirdi. Atılan golde, Çağlar Söyüncü'nün yaptığı hata, Fenerbahçe taraftarının tepkisin çekti.

Galatasaray'ın Osimhen ile attığı golde büyük hata! Fenerbahçe taraftarı tepki gösteriyor...
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisi adına yakışır şekilde tempolu başladı. Henüz 10. dakikada takımın 1-0 öne geçiren Osimhen, Çağlar Söyüncü'nün hatasını affetmedi.

OSIMHEN'İN ÖNÜNE SEKTİRDİ

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Galatasaray'ın hücumunda Barış Alper Yılmaz ile ikili mücadelede olan Çağlar Söyüncü, topu uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlağı Osimhen'in önüne attı. Nijeryalı golcü, topu düzgün kontrol edip müthiş bir vuruş yaparak takımını 1-0 öne geçirdi.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERİYOR

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Fenerbahçeli taraftarlar Çağlar Söyüncü'nün bu hatasının ardından yıldız oyuncuya yoğun tepki gösterdi.

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