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Galatasaray'ın Rafa Silva iddiasına Beşiktaş'tan yanıt geldi! "Anca formasını alırlar"

Son dakika Galatasaray haberleri: Beşiktaş'ın bu sezonki tartışmasız en iyi oyuncusu Rafa Silva için ortaya flaş bir iddia atıldı. Galatasaray'ın yıldız oyuncuya teklif yapabileceği aktarılırken bu iddiaya ilişkin Beşiktaş cephesinden jet hızıyla açıklama geldi.

Galatasaray'ın Rafa Silva iddiasına Beşiktaş'tan yanıt geldi! "Anca formasını alırlar"
Emre Şen
Rafa Silva

Rafa Silva

POR Portekiz
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'in en iyi 10 numarası olarak gösterilen Rafa Silva'ya Galatasaray'ın talip olduğu iddia edilmişti. Günün ilk saatlerinde ortaya atılan bu iddianın ardından siyah-beyazlılardan yalanlama geldi.

"ÖDEMELER YAPILMIYOR"

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Beşiktaş'ta ödemelerin yapılmadığı iddia edilirken, Rafa Silva'nın bu durumdan rahatsız olduğu ve ayrılmak istediği ifade edilmişti.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Rafa Silva'nın Galatasaray'a gideceği iddialarına, "Galatasaray, Rafa Silva'nın anca formasını alır." diyerek yalanlama getirdi.

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