Galatasaray'ın Rafa Silva iddiasına Beşiktaş'tan yanıt geldi! "Anca formasını alırlar"

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'in en iyi 10 numarası olarak gösterilen Rafa Silva'ya Galatasaray'ın talip olduğu iddia edilmişti. Günün ilk saatlerinde ortaya atılan bu iddianın ardından siyah-beyazlılardan yalanlama geldi.

"ÖDEMELER YAPILMIYOR"

Beşiktaş'ta ödemelerin yapılmadığı iddia edilirken, Rafa Silva'nın bu durumdan rahatsız olduğu ve ayrılmak istediği ifade edilmişti.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Rafa Silva'nın Galatasaray'a gideceği iddialarına, "Galatasaray, Rafa Silva'nın anca formasını alır." diyerek yalanlama getirdi.