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Rıdvan Dilmen'in Marcao yorumu çok konuşuldu

17.08.2021 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deneyimli yorumcu Rıdvan Dilmen, Marcao'nun Kerem'e saldırmasına farklı bir yorum getirdi. Dilmen, "Melo ve Riera kavgası saha içinde olmadı diye meşru mudur? Bir fark yok. Asalım, keselim hemen konuşuyoruz. Duygusal bakmamalıyız. Bence Marcao kadro dışı kalmamalıdır. Ama bir teklif gelirse de hemen satın" dedi.

Marcao'nun takım arkadaşı Kerem'e saldırması gündemi salladı. Ligin ilk haftasında oynanan karşılaşmalar, bu olayın gölgesinde kaldı. Yorumcuların çoğunluğu Marcao'nun sözleşmesinin feshedilmesi gerektiğini savunuyor. Rıdvan Dilmen ise başka pencereden olayı değerlendirdi.

"TEKLİF VARSA DEĞERLENDİRİN"

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Rıdvan Dilmen, "Marcao için 15 milyon eurolar yazılıyor. Bu olay yaşandığında benim de canım yandı. Ama Melo-Riera kavgası da çözüldü. O olay ekranların önünde olmadı diye normal mi? Gerekli ceza verilmelidir, kadro dışı bırakılmamalıdır. Ama teklif varsa da hemen satılmalı" yorumunda bulundu.

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ERMAN TOROĞLU: Fatih Terim; Marcao, Halil Dervişoğlu'nu dövdüğünde korursan, bunlar başına gelir.

TUGAY KERİMOĞLU: Maç oynarken, takım arkadaşına yumruk atan pek oyuncu hatırlamıyorum. Bugün itibariyle Kerem Aktürkoğlu’nun şevki kırılmış olabilir. Sahiplenmek zorundayız, hepimiz sahiplenmeliyiz. Girersin soyunma odasına orada konuşursun. Herkesin gözü önünde, kamuoyu önünde bu yaşananların hiçbir izahı da olamaz, affı da. Burada korunması gereken kişi Kerem. Bu genç oyuncuların, bunu yaşamaması gerekiyor. Genç oyuncuların da söz hakkı var saha içinde. 'Sus' da diyebilir, konuşabilir de. Bu görüntüler, affedilir bir durum değil.

SİNAN ENGİN: Ulan sen ne terbiyesiz ne gaddar adamsın ya, tutuyorsun kafa atıyorsun vuruyorsun. Adam falan değilsin. Galatasaraylı oyunculara kızıyorum hiç birisi müdahale etmiyor. Galatasaray’ın acilen bu Marcao denen hadsiz adamla yollarını ayırması gerekiyor. Adam yumruk atıyor, kafa atıyor, saldırıyor. Fatih Hoca'nın yapacağı tek şey, Marcao’yu bu takımdan kovmak. Fatih Terim'in açıklamaları hayal kırıklığına uğrattı. Bu saatten sonra Marcao'ya ne rakipler, ne de hakemler normal bakmaz. Her yerde tepki görür. Dayanamazsınız, göndermek zorunda kalırsınız. Türkiye'de oynama şansı kalmadı. Marcao yiyorsa, Arda'ya saldır da görelim!

RIDVAN DİLMEN: Fatih Hoca, bu tip olaylara müsamaha gösteriyor. Milli Takım’da olanları biliyoruz. Otelde, silahlar falan. Fatih hocanın olduğu yerde böyle şeyler olmaz derler. Oluyor kardeşim, oluyor. Daha önce de oldu.

VOLKAN DEMİREL: Rakiplerle, kendi takım arkadaşlarımla gerilim yaşadım. Ancak bu konu normal değil. Affedilmemesi lazım. ne yaptı da bu çocuk sana depar atıp geliyorsun, kafa ve yumruk atıyorsun? Takımın büyükleri devreye girmeli, çok yanlış hareket. Boks maçı gibi olay. Sözlerine devam eden Volkan Demirel "Kerem, bu takım geleceği. Marcao 2-3 yıllık adam. Galatasaray teknik ekibi, bu işin önünü kesmeli. Ben olsam uçağa bindirmem, Giresun'dan ülkesine gönderirim. Takımdan kimse de bir şey demiyor. Marcao'nun ilk olay değil, sanırım daha önce Halil Dervişoğlu'na benzer bir şey yapmış.'Sus' demiş olabilir, karşılığında kafa ve yumruk mu atılır? Galatasaray'da Marcao'nun kırmızısını engellemeye çalışıyorlar ama Türkiye'de bir daha sahaya çıkamaz. Hepimiz tartıştık ama kimseye böyle kafa, yumruk atamazsın."


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Anahtar Kelimeler:
Rıdvan Dilmen Galatasaray Futbol Kulübü Kerem Aktürkoğlu Marcao
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