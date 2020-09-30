Galatasaray'ın Rangers maçı kamp kadrosu belli oldu.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızı takım saat 11.00'de Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla İskoçya'nın Glasgow kentine gidecek.
Galatasaray, karşılaşma öncesinde son antrenmanını TSİ 20.30'da müsabakaya ev sahipliği yapacak Ibrox Stadı'nda gerçekleştirecek. İdman öncesinde teknik direktör Fatih Terim ile bir futbolcu, TSİ 20.00'de statta yer alan medya merkezinde on-line bir platform üzerinden düzenlenecek basın toplantısına katılacak.
Öte yandan Galatasaray'da UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Jesse Sekidika, bu maç öncesinde listeye dahil edildi.
(İHA)
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