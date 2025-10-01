SPOR

Galatasaray'ın Rapid Wien'den transfer ettiği Yusuf Demir'in sözleşmesindeki madde olay oldu! Cimbom FIFA'dan ceza yedi...

Galatasaray’da Liverpool maçının sevinci devam ederken, FIFA’dan şok edici bir haber geldi. Geçtiğimiz transfer dönemlerinde Rapid Wien’den transfer ettiği Yusuf Demir için ödenmesi gerek şampiyonluk bonusu ödenmediği için sarı kırmızılılar cezaya çarptırıldı.

Galatasaray'ın Rapid Wien'den transfer ettiği Yusuf Demir'in sözleşmesindeki madde olay oldu! Cimbom FIFA'dan ceza yedi...
Süper Lig devlerinden Galatasaray’da Şampiyonlar Ligi’nde aldığı Liverpool galibiyetinin olumlu havası devam ederken, FIFA’dan gelen haber moralleri bozdu. Daha önce Avusturya ekibi Rapid Wien’den kadrosuna kattığı Yusuf Demir’in sözleşmesinde yer alan madde sebebiyle ceza aldığı iddia edildi.

FIFA’DAN CEZA!

Spor Hukukçusu Avukat Fatih Şaşıoğlu, FIFA Oyuncuların Statüsü Dairesi'nin (PSC) bugün FIFA sistemine yüklediği kararlar ile Rapid Wien'in Galatasaray’a karşı açtığı davada Galatasaray aleyhinde karar verildiğini açıkladı.

RAPID DAVA AÇTI

Avusturya ekibi Rapid Wien'in Galatasaray’ın 2023/24 Süper Lig şampiyonluğu nedeniyle Rapid Wien'in hak ettiği 200.000 € tutarındaki bonusu ödemediğini iddia ederek FIFA’ya başvurduğu ve FIFA’dan sarı kırmızılı ekibe ceza verdiği öğrenildi.

İŞTE ÖDENMESİ GEREKEN RAKAM

FIFA tarafından verilen cezaya göre; Galatasaray, 200.000 Euro tutarındaki bonus ile bunun %2,5’i oranındaki 5.000 Euro sözleşmesel cezayı ödemekle yükümlü kılındı. Sarı kırmızıların cebinden toplam 205.000 bin euro çıkacağı bildirildi.

Canlı Skor

