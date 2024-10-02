SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'ın Rigas Skola maçı kafilesi belli oldu! 2 isim kadroya dahil edilmedi

Galatasaray'ın Rigas Skola maçı kafilesi belli oldu! 2 isim kadroya dahil edilmedi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
02.10.2024 15:46
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı Riga Skola ile oynayacağı maç öncesi kamp kadrosunu açıkladı. Sarı-Kırmızılılar'ın kafilesinde Osimhen ve Ziyech yer almadı. İşte detaylar...

Galatasaray'ın Rigas Skola maçı kafilesi belli oldu! 2 isim kadroya dahil edilmedi

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta mücadelesinde Rigas Skola ile karşılaşacak olan temsilcimiz Galatasaray'ın deplasmanda oynayacağı kamp kadrosunu açıkladı.

OSIMHEN, ZIYECH, MUSLERA...

Screenshot_3

Sarı-Kırmızılılar'da UEFA'ya bildirilmeyen isimler dışında kart cezalısı Fernando Muslera ve sakatlıkları devam eden Victor Osimhen ile Hakim Ziyech kamp kadrosuna dahil edilmedi.

İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu:

Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Atakan Ordu, Abdülkerim Bardakcı, Michy Batshuayi, Barış Alper Yılmaz, Ayaz Yükseloğlu, Berat Luş, Efe Akman, Metehan Baltacı

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
UEFA galatasray muslera ziyech Osimhen
En Çok Okunan Haberler
Araç muayenesinde kredi kartına komisyona şikayetler çığ gibi!

Araç muayenesinde kredi kartına komisyona şikayetler çığ gibi!

Yüzlerce ürün bir bir ifşa edildi: Çok ünlü markalar da var!

Yüzlerce ürün bir bir ifşa edildi: Çok ünlü markalar da var!

G.Saray'dan olay açıklama! "Survivor'cı Acun, gitsin mahallesinde oynasın!"

G.Saray'dan olay açıklama! "Survivor'cı Acun, gitsin mahallesinde oynasın!"

Ülkede şimdiden gündem oldu! Fatih Terim'e çok sürpriz talip

Ülkede şimdiden gündem oldu! Fatih Terim'e çok sürpriz talip

İsmail Kartal geri dönüyor! 6 hafta sonra F.Bahçe'ye rakip...

İsmail Kartal geri dönüyor! 6 hafta sonra F.Bahçe'ye rakip...

Manchester City'nin yıldızı gasptan tutuklandı!

Manchester City'nin yıldızı gasptan tutuklandı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

iPhone 16 serisi kullanıcılarına neler vadediyor? Sizin için inceledik

iPhone 16 serisi kullanıcılarına neler vadediyor? Sizin için inceledik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.