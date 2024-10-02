Galatasaray'ın Rigas Skola maçı kafilesi belli oldu! 2 isim kadroya dahil edilmedi

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta mücadelesinde Rigas Skola ile karşılaşacak olan temsilcimiz Galatasaray'ın deplasmanda oynayacağı kamp kadrosunu açıkladı.

Sarı-Kırmızılılar'da UEFA'ya bildirilmeyen isimler dışında kart cezalısı Fernando Muslera ve sakatlıkları devam eden Victor Osimhen ile Hakim Ziyech kamp kadrosuna dahil edilmedi.

İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu:

Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Atakan Ordu, Abdülkerim Bardakcı, Michy Batshuayi, Barış Alper Yılmaz, Ayaz Yükseloğlu, Berat Luş, Efe Akman, Metehan Baltacı