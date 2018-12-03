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İspanyollardan bomba G.Saray iddiası!

GALATASARAY HABERLERİ  | 03.12.2018 15:16 | Son Güncelleme

İspanyol basını Levante forması giyen Roger Marti için Galatasaray'ın yaptığı teklifi açıkladı. Habere göre Galatasaray'ın 6 milyon Euro'luk teklifi Levante tarafından reddedildi.

İspanyollardan bomba G.Saray iddiası!

2013 yılından bu yana Levante forması giyen Roger Marti, İspanyol basınına sezon başında yaptığı açıklamada 2017 yılında Galatasaray'dan teklif geldiğini açıklamıştı. İspanyol basınında yer alan haberde, Levante ile başarılı bir sezon geçiren Marti için yapılan teklifin detayları ortaya çıktı.

İspanyol basınına yansıyan haberde, 2017 yılında Galatasaray'ın Levante'ye golcü oyuncu için 6 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı ancak bu teklifin İspanyol temsilcisi tarafından kabul edilmediği belirtildi.

MARTI, GALATASARAY'I SEZON BAŞI AÇIKLAMIŞTI
Marti Eylül ayında verdiği röportajında Galatasaray ile ilgili ''La Liga'ya çıktığımız sezon Galatasaray gibi önemli bir takımdan teklif gelmişti ama olmadı. Bu yıl da birkaç teklif aldım ama Galatasaray kadar önemli değildi'' ifadelerini kullanmıştı.

Levante, 2016/2017 sezonunda İspanya 2. Ligi'ni şampiyon tamamlayarak La Liga'ya yükselmiş, Marti o sezon 37 lig maçında 22 gole imza atmıştı. Marti bu sezon Levante formasıyla 11 maçta 7 gole imza attı. (Sporx)

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Anahtar Kelimeler:
Roger Marti Galatasaray levante

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