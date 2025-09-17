Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu resmen açıklandı! İşte Frankfurt deplasmanına gidecek kadro... Osimhen'in durumu belli oldu

Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında Eintracht Frankfurt ile karşılaşırken, Almanya deplasmanına götüreceği kadroda açıklandı. Sarı kırmızılılarda durumu merakla beklenen Victor Osimhen’in de son durumu belli oldu.

KADRO AÇIKLANDI

Galatasaray'ın listesinde şu oyuncular bulunuyor...

Uğurcan Çakır, Batuhan Şen, Günay Güvenç, Metehan Baltacı, İsmail Jakobs, Davinson Sanchez, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Gabriel Sara, Leroy Sane, Berkan Kutlu, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Lucas Torreira, Mario Lemina, Roland Sallai, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz.

KADROYA YAZILMADI!

Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen sarı kırmızılıların Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer almadı.

SAKATLANMIŞTI

Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı formasıyla Afrika Dünya Kupası Elemeleri’nde Ruanda maçında sakatlandı. Karşılaşmanın ilk yarısında ayak bileğinde ağrı hisseden Osimhen oyuna devam edemedi ve kenara alınmıştı.