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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri yavaş yavaş belli oluyor! Listede kimler yok ki...

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'de çok yüksek ihtimalle şampiyon olacak Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri yavaş yavaş belli oluyor. Lig usulü oynanan Şampiyonlar Ligi'ne 4. torbadan katılacak sarı-kırmızılıları zor bir fikstür bekliyor.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri yavaş yavaş belli oluyor! Listede kimler yok ki...
Emre Şen

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'de sezonu mucize olmaması durumunda Fenerbahçe'nin önünde şampiyon tamamlayacak Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri yavaş yavaş belli oluyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN YENİ FORMATI

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 32 takımdan oluşan 8 gruplu format dönemi resmen sona erdi. 2024/25 sezonundan itibaren ‘İsviçre Sistemi’ diye adlandırılan 36 takımlı yeni bir formata geçildi.

36 takımın dahil olacağı lig formatında her ekip 4’ü iç sahada 4’ü de deplasmanda olmak üzere 8 farklı takımla 8 karşılaşma oynayacak.

Oynanan 8 maçın ardından ligde ilk 8 sırada yer alan takımlar, son 16 turuna kalmayı garantileyecek.

Sıralamada 9 ile 24’üncü sırada yer alan takımlar ise son 16 turuna kalabilmek için iki maçlı bir Play-Off turu oynayacak.

Ligde 25-36 sıralarında yer alan takımlar ise turnuvadan direkt olarak elenecek.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

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