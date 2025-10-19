Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bodo/Glimt adeta şov yaptı! 7 gollü maç...

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 22 Ekim Çarşamba günü konuk edeceği Norveç ekibi Bodo Glimt, ligde Sarpsborg ile karşı karşıya geldi.
Norveç 1. Futbol Ligi'nde oynana mücadelede temsilcimizin rakibi Sarpsborg karşısında adeta şov yaptı ve rakibini 5-2 mağlup etti.
Eliteserien'de şampiyonluk mücadelesi veren Bodo Glimt, oynadığı 24 maçta 55 puan topladı.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Fransız ekibi Monaco ise Ligue 1 maçında deplasmanda Angers ile 1-1 berabere kaldı. Monaco'nun Ligue 1'de bu sezon oynadığı 8 maçın ardından 14 puanı bulunuyor.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta mücadelesinde 22 Ekim Çarşamba akşamı Bodo/Glimt'i konuk edecek. Rams Park'ta oynanacak karşılaşmayı hangi hakemin yöneteceği henüz açıklanmadı. Mücadele TRT1 ve Tabii'den canlı olarak yayınlanacak.
