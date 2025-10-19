SPOR

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bodo/Glimt adeta şov yaptı! 7 gollü maç...

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray 3. hafta mücadelesinde Norveç ekibi Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi liginde Sarpsborg ile karşılaşan Bodo, rakibini farklı mağlup etti. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 22 Ekim Çarşamba günü konuk edeceği Norveç ekibi Bodo Glimt, ligde Sarpsborg ile karşı karşıya geldi.

5 GOLLÜ GALİBİYET

Norveç 1. Futbol Ligi'nde oynana mücadelede temsilcimizin rakibi Sarpsborg karşısında adeta şov yaptı ve rakibini 5-2 mağlup etti.

Eliteserien'de şampiyonluk mücadelesi veren Bodo Glimt, oynadığı 24 maçta 55 puan topladı.

MONACO BERABERE KALDI

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Fransız ekibi Monaco ise Ligue 1 maçında deplasmanda Angers ile 1-1 berabere kaldı. Monaco'nun Ligue 1'de bu sezon oynadığı 8 maçın ardından 14 puanı bulunuyor.

BODO/GLİMT-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta mücadelesinde 22 Ekim Çarşamba akşamı Bodo/Glimt'i konuk edecek. Rams Park'ta oynanacak karşılaşmayı hangi hakemin yöneteceği henüz açıklanmadı. Mücadele TRT1 ve Tabii'den canlı olarak yayınlanacak.

