Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bodo/Glimt adeta şov yaptı! 7 gollü maç...

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 22 Ekim Çarşamba günü konuk edeceği Norveç ekibi Bodo Glimt, ligde Sarpsborg ile karşı karşıya geldi.

5 GOLLÜ GALİBİYET

Norveç 1. Futbol Ligi'nde oynana mücadelede temsilcimizin rakibi Sarpsborg karşısında adeta şov yaptı ve rakibini 5-2 mağlup etti.

Eliteserien'de şampiyonluk mücadelesi veren Bodo Glimt, oynadığı 24 maçta 55 puan topladı.

MONACO BERABERE KALDI

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Fransız ekibi Monaco ise Ligue 1 maçında deplasmanda Angers ile 1-1 berabere kaldı. Monaco'nun Ligue 1'de bu sezon oynadığı 8 maçın ardından 14 puanı bulunuyor.

BODO/GLİMT-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta mücadelesinde 22 Ekim Çarşamba akşamı Bodo/Glimt'i konuk edecek. Rams Park'ta oynanacak karşılaşmayı hangi hakemin yöneteceği henüz açıklanmadı. Mücadele TRT1 ve Tabii'den canlı olarak yayınlanacak.