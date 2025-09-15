SPOR

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Eintracht Frankfurt'tan maça günler kala Sarı-Kırmızılılar için paylaşım

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Eintracht Frankfurt, karşılaşmanın oynanmasına kısa bir süre kala Sarı-Kırmızılılar için dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Eintracht Frankfurt'tan maça günler kala Sarı-Kırmızılılar için paylaşım
Berker İşleyen

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı, Galatasaray için bu hafta başlıyor. Sarı-kırmızılı ekip, turnuvanın ilk haftasında 18 Eylül Perşembe günü Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'un konuğu olacak.

"HERKES O GÜNÜ BEKLİYOR"

Galatasaray ın Şampiyonlar Ligi ndeki rakibi Eintracht Frankfurt tan maça günler kala Sarı-Kırmızılılar için paylaşım 1

Maç öncesi Eintracht Frankfurt, sosyal medya hesaplarından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Paylaşımda “Sonraki maç: Herkes perşembe gününü bekliyor!” ifadelerine yer veren Alman ekibi, Can Uzun ve İlkay Gündoğan’ın fotoğraflarını da takipçileriyle paylaştı. Bu gönderi kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Galatasaray, Avrupa arenasında güçlü bir başlangıç yapmak için sahaya çıkacak. Taraftarlar, özellikle Almanya deplasmanında takımın performansını merakla bekliyor.

