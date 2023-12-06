Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Kopenhag'ın golcüsü Cornelius'tan Sarı-Kırmızılılar'ı kızdıran sözler!

Kopenhag'un eski golcüsü Andreas Cornelius, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Galatasaray maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Süper Lig'de daha önce Trabzonspor'da da forma giyen Cornelius, her iki takımın da Şampiyonlar Ligi'ne devam etmek istediğini belirterek karşılaşmanın başa baş, sert ve büyük bir mücadele olacağını ifade etti.

TARAFTARI KIZDIRAN SÖZLER

Galatasaray'ın rakipleri arasında olmasından memnuniyet duyduğunu vurgulayan futbolcu, takımının disiplinli bir performans sergilemesi gerektiğini vurguladı.

"EN HEYECANLI MAÇ OLACAK"

Golcü oyuncu kendi seyircilerinin desteğiyle Galatasaray'a karşı açık oynamamaları ve boş alan bırakmamaları gerektiğini söyledi. Türkiye'deki taraftarları ve atmosferi özlediğini belirten Cornelius, 12 Aralık'taki maçın grubun en heyecanlı ve büyük mücadelesi olacağını ifade etti.





