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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Kopenhag'ın golcüsü Cornelius'tan Sarı-Kırmızılılar'ı kızdıran sözler!

06.12.2023 08:32 | Son Güncelleme:
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu kapanış mücadelesinde Galatasaray, Kopenhag'a konuk olacak. Kazanması halinde gruptan çıkmayı garantileyecek olan temsilcimiz mutlak galibiyet isterken, Kopenhag'da forma giyen eski Trabzonsporlu Cornelius verdiği bir röportajda mücadeleye dair değerlendirmelerde bulunurken, bazı sözleriyle Galatasaraylıları kızdırdı. İşte detaylar...

Andreas Cornelius

Andreas Cornelius

DAN Danimarka
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: FC Copenhagen
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Kopenhag'un eski golcüsü Andreas Cornelius, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Galatasaray maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Süper Lig'de daha önce Trabzonspor'da da forma giyen Cornelius, her iki takımın da Şampiyonlar Ligi'ne devam etmek istediğini belirterek karşılaşmanın başa baş, sert ve büyük bir mücadele olacağını ifade etti.

TARAFTARI KIZDIRAN SÖZLER

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Galatasaray'ın rakipleri arasında olmasından memnuniyet duyduğunu vurgulayan futbolcu, takımının disiplinli bir performans sergilemesi gerektiğini vurguladı.

"EN HEYECANLI MAÇ OLACAK"

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Golcü oyuncu kendi seyircilerinin desteğiyle Galatasaray'a karşı açık oynamamaları ve boş alan bırakmamaları gerektiğini söyledi. Türkiye'deki taraftarları ve atmosferi özlediğini belirten Cornelius, 12 Aralık'taki maçın grubun en heyecanlı ve büyük mücadelesi olacağını ifade etti.

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