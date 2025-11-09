Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Monaco'ya ligde büyük şok!

Fransa Ligue 1’in 12. haftasında Monaco, sahasında Lens’i konuk etti. Stade Louis II’de oynanan karşılaşmada konuk ekip etkili bir performans sergileyerek rakibini 4-1 mağlup etti.

KIRMIZI KART DAMGA VURDU

Maçın 21. dakikasında Odsonne Edouard ile öne geçen Lens, 37. dakikada Folarin Balogun’un penaltı golüyle skora denge geldi. Ancak bu gol Monaco’nun direncini artırmak yerine kırılma anı oldu. 40. dakikada Wesley Said sahneye çıktı ve konuk ekibi yeniden öne geçirdi. İlk yarının son dakikasında Mamadou Sangare farkı ikiye çıkarırken, 45. dakikada Balogun kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

LENS KONTROLÜ ELE ALDI

İkinci yarıda üstünlüğünü koruyan Lens, 60. dakikada Wesley Said’in ikinci golüyle farkı üçe çıkardı. Monaco, kalan dakikalarda eksik oynamanın da etkisiyle oyundan tamamen düştü. Maç sonunda skorbordda 4-1’lik net bir galibiyet yazıyordu.

MONACO’NUN GÖZÜ GALATASARAY MAÇINDA

Bu sonuçla birlikte Monaco, 20 puanda kaldı ve zirve yarışında yara aldı. 25 puana ulaşan Lens ise üst sıralardaki iddiasını güçlendirdi. Monaco, Ligue 1’in 13. haftasında Rennes deplasmanına gidecek. Ancak Fransız ekibinin asıl odak noktası 9 Aralık 2025’te Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Galatasaray’ı ağırlayacağı kritik karşılaşma olacak.