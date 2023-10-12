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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Szymanski için devreye girdi! Fenerbahçe'ye sezon sonunda teklif yapılacak...

12.10.2023 16:27 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dudak ısırtan Szymanski için Manchester United devreye girdi. Genç oyuncuyu izlemeye karar veren İngiliz devi, sarı-lacivertlilere 25 milyon euro civarında bir teklif yapmayı planlıyor.

Sebastian Szymanski

Sebastian Szymanski

POL Polonya
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de bu sezon çıktığı 15 maçta 8 gol 4 asistlik performans sergileyen Szymanski Manchester United'ın dikkatini çekti. Devre arasında kadroya katılması planlanan genç oyuncuyu yakından izlemeye karar veren Manchester yetkilileri, Fenerbahçe'ye kısa süre içinde resmi teklifini yapacak.

İSMAİL KARTAL SATILMASINI İSTEMİYOR

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Şampiyonluk yolunda takımın en iyi isimlerinden biri olan Szymanski'yi kaybetmek istemeyen İsmail Kartal, yıldız oyuncuya gelecek her teklifin sezon sonuna kadar reddedilmesini yönetime bildirdi.

MANCHESTER UNITED 25 MİLYON EURO ÖDEMEYE HAZIR

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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester United'ın Szymanski'ye 25 milyon euro civarında bir bonservis bedelini ödemeye hazır olduğu belirtilirken, sezon sonunda girişimlere başlanacağı aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Manchester United fenerbahçe sezon

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