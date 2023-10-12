Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Szymanski için devreye girdi! Fenerbahçe'ye sezon sonunda teklif yapılacak...

Fenerbahçe'de bu sezon çıktığı 15 maçta 8 gol 4 asistlik performans sergileyen Szymanski Manchester United'ın dikkatini çekti. Devre arasında kadroya katılması planlanan genç oyuncuyu yakından izlemeye karar veren Manchester yetkilileri, Fenerbahçe'ye kısa süre içinde resmi teklifini yapacak.

İSMAİL KARTAL SATILMASINI İSTEMİYOR

Şampiyonluk yolunda takımın en iyi isimlerinden biri olan Szymanski'yi kaybetmek istemeyen İsmail Kartal, yıldız oyuncuya gelecek her teklifin sezon sonuna kadar reddedilmesini yönetime bildirdi.

MANCHESTER UNITED 25 MİLYON EURO ÖDEMEYE HAZIR

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester United'ın Szymanski'ye 25 milyon euro civarında bir bonservis bedelini ödemeye hazır olduğu belirtilirken, sezon sonunda girişimlere başlanacağı aktarıldı.

