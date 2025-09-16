Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibinden sürpriz başlangıç! Deplasmanda 3 attılar

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında PSV Eindhoven, sahasında Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geldi. Union Saint-Gilloise, PSV deplasmanından 3-1'lik skorla dönerek haftanın sürprizine imza attı.

İLK MAÇ 3 PUAN

Bu sonucun ardından Union Saint-Gilloise, Devler Ligi'ne 3 puanla başladı. Union Saint-Gilloise, Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında sahasında Newcastle United'ı konuk edecek. PSV Eindhoven, Bayer Leverkusen deplasmanına gidecek.

GALATASARAY İLE BEŞİNCİ HAFTA

Galatasaray'ın da Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Union Saint-Gilloise, sarı-kırmızılılar ile 5. hafta maçında 25 Kasım'da İstanbul'da karşılaşacak.