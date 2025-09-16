SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibinden sürpriz başlangıç! Deplasmanda 3 attılar

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Union Saint-Gilloise, Devler Ligi'nin ilk haftasında PSV Eindhoven'ı sürpriz şekilde deplasmanda 3-1 mağlup ederek müthiş bir başlangıç yaptı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibinden sürpriz başlangıç! Deplasmanda 3 attılar
Emre Şen

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında PSV Eindhoven, sahasında Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geldi. Union Saint-Gilloise, PSV deplasmanından 3-1'lik skorla dönerek haftanın sürprizine imza attı.

İLK MAÇ 3 PUAN

Galatasaray ın Şampiyonlar Ligi ndeki rakibinden sürpriz başlangıç! Deplasmanda 3 attılar 1

Bu sonucun ardından Union Saint-Gilloise, Devler Ligi'ne 3 puanla başladı. Union Saint-Gilloise, Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında sahasında Newcastle United'ı konuk edecek. PSV Eindhoven, Bayer Leverkusen deplasmanına gidecek.

GALATASARAY İLE BEŞİNCİ HAFTA

Galatasaray'ın da Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Union Saint-Gilloise, sarı-kırmızılılar ile 5. hafta maçında 25 Kasım'da İstanbul'da karşılaşacak.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
FIFA'dan 355 milyon Dolarlık ödeme! Kulüpler yaşadı...FIFA'dan 355 milyon Dolarlık ödeme! Kulüpler yaşadı...
Fenerbahçe'de seçime günler kala sürpriz hamle! Hakan Bilal Kutlualp, başkan adaylığından Sadettin Saran lehine çekildiFenerbahçe'de seçime günler kala sürpriz hamle! Hakan Bilal Kutlualp, başkan adaylığından Sadettin Saran lehine çekildi
Anahtar Kelimeler:
galatasaray şampiyonlar ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.