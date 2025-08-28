Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu! Dünya devi ile eşleştik...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonu için Galatasaray'ın tüm rakipleri belli oldu. Galatasaray, Avrupa'nın en prestijli futbol turnuvasında ülkemizi tek takım olarak temsil edecek.

FENERBAHÇE ELENDİ, GALATASARAY TEK KALDI

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkı elde ederek ülkemizi temsil edecek tek takım oldu. Sarı-kırmızılılar, kura çekimine dördüncü torbadan katıldı.

İŞTE GALATASARAY'IN RAKİPLERİ

Galatasaray - Liverpool

Manchester City - Galatasaray

Frankfurt - Galatasaray

Galatasaray - Atletico Madrid

Galatasaray - Bodo/Glimt

Ajax - Galatasaray

YAPAY ZEKA TAHMİNDE BULUNMUŞTU

Kura çekimi öncesinde, yapay zeka tarafından yapılan simülasyonlar dikkat çekmişti. Bir yapay zeka platformu, Galatasaray'ın muhtemel rakiplerini belirlemek için bir simülasyon gerçekleştirmişti. Simülasyon sonucunda, Galatasaray'ın dördüncü torbadan Newcastle United ve Kairat ile eşleşebileceği öngörmüştü.

Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri ise şöyle:

Hafta: 16/18 Eylül 2025 Hafta: 30 Eylül/1 Ekim 2025 Hafta: 21/22 Ekim 2025 Hafta: 4/5 Kasım 2025 Hafta: 25/26 Kasım 2025 Hafta: 9/10 Aralık 2025 Hafta: 20/21 Ocak 2026 Hafta: 28 Ocak 2026

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması sonrasında finale kadar oynanacak turların tarihleri:

Son 16 play-off turu: 17/18 ve 24/25 Şubat 2026

Son 16 turu: 10/11 ve 17/18 Mart 2026

Çeyrek final: 7/8 ve 14/15 Nisan 2026

Yarı final: 28/29 Nisan ve 5/6 Mayıs 2026

Final: 30 Mayıs 2026