Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu! Dünya devi ile eşleştik...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonu için Galatasaray'ın tüm rakipleri belli oldu. Galatasaray, Avrupa'nın en prestijli futbol turnuvasında ülkemizi tek takım olarak temsil edecek.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkı elde ederek ülkemizi temsil edecek tek takım oldu. Sarı-kırmızılılar, kura çekimine dördüncü torbadan katıldı.
Galatasaray - Liverpool
Manchester City - Galatasaray
Frankfurt - Galatasaray
Galatasaray - Atletico Madrid
Galatasaray - Bodo/Glimt
Ajax - Galatasaray
Kura çekimi öncesinde, yapay zeka tarafından yapılan simülasyonlar dikkat çekmişti. Bir yapay zeka platformu, Galatasaray'ın muhtemel rakiplerini belirlemek için bir simülasyon gerçekleştirmişti. Simülasyon sonucunda, Galatasaray'ın dördüncü torbadan Newcastle United ve Kairat ile eşleşebileceği öngörmüştü.
Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri ise şöyle:
Hafta: 16/18 Eylül 2025
Hafta: 30 Eylül/1 Ekim 2025
Hafta: 21/22 Ekim 2025
Hafta: 4/5 Kasım 2025
Hafta: 25/26 Kasım 2025
Hafta: 9/10 Aralık 2025
Hafta: 20/21 Ocak 2026
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması sonrasında finale kadar oynanacak turların tarihleri:
Son 16 play-off turu: 17/18 ve 24/25 Şubat 2026
Son 16 turu: 10/11 ve 17/18 Mart 2026
Çeyrek final: 7/8 ve 14/15 Nisan 2026
Yarı final: 28/29 Nisan ve 5/6 Mayıs 2026
Final: 30 Mayıs 2026
