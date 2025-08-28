SPOR

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu! Dünya devi ile eşleştik...

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonunda lig aşamasındaki rakipleri belli oldu. Fenerbahçe'nin Benfica'ya elenmesiyle birlikte ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek tek takım konumunda bulunan Galatasaray'ın maç yapacağı 8 takım netleşti. İşte detaylar...

Emre Şen

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonu için Galatasaray'ın tüm rakipleri belli oldu. Galatasaray, Avrupa'nın en prestijli futbol turnuvasında ülkemizi tek takım olarak temsil edecek.

FENERBAHÇE ELENDİ, GALATASARAY TEK KALDI

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkı elde ederek ülkemizi temsil edecek tek takım oldu. Sarı-kırmızılılar, kura çekimine dördüncü torbadan katıldı.

İŞTE GALATASARAY'IN RAKİPLERİ

Galatasaray - Liverpool
Manchester City - Galatasaray
Frankfurt - Galatasaray
Galatasaray - Atletico Madrid
Galatasaray - Bodo/Glimt
Ajax - Galatasaray

KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR...

YAPAY ZEKA TAHMİNDE BULUNMUŞTU

Kura çekimi öncesinde, yapay zeka tarafından yapılan simülasyonlar dikkat çekmişti. Bir yapay zeka platformu, Galatasaray'ın muhtemel rakiplerini belirlemek için bir simülasyon gerçekleştirmişti. Simülasyon sonucunda, Galatasaray'ın dördüncü torbadan Newcastle United ve Kairat ile eşleşebileceği öngörmüştü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TORBALARI

Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri ise şöyle:

  1. Hafta: 16/18 Eylül 2025

  2. Hafta: 30 Eylül/1 Ekim 2025

  3. Hafta: 21/22 Ekim 2025

  4. Hafta: 4/5 Kasım 2025

  5. Hafta: 25/26 Kasım 2025

  6. Hafta: 9/10 Aralık 2025

  7. Hafta: 20/21 Ocak 2026

  8. Hafta: 28 Ocak 2026

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması sonrasında finale kadar oynanacak turların tarihleri:

Son 16 play-off turu: 17/18 ve 24/25 Şubat 2026

Son 16 turu: 10/11 ve 17/18 Mart 2026

Çeyrek final: 7/8 ve 14/15 Nisan 2026

Yarı final: 28/29 Nisan ve 5/6 Mayıs 2026

Final: 30 Mayıs 2026

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR
Okuyucu Yorumları
