SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi
  4. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu! İşte Galatasaray'ın 2. tur rakibi!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu! İşte Galatasaray'ın 2. tur rakibi!

16.06.2021 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Futbol Kulübü, 2021 – 2022 sezonunda Türkiye’yi UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsil ediyor. UEFA merkezinde çekilen kura ile, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri de belli oldu. Futbol severler mücadeleye az bir zaman kala heyecanlı bekleyişini sürdürürken, Galatasaray’ın 2. Ön eleme rakipleri merak ediliyor. Peki, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi kim?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu! İşte Galatasaray'ın 2. tur rakibi!

2021 – 2022 sezonunda ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden Galatasaray’ın 2. tur ön eleme rakibi belli oldu. UEFA merkezinde gerçekleşen kura çekimine, Galatasaray seri başı olmadan katılıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi için ilk tur maçları 20 – 21 Temmuz, rövanşlar ise 27 – 28 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

UEFA’nın, İsviçre Nyon’daki merkezinde 16 Haziran Çarşamba günü gerçekleştireceği kura çekimi, saat 13.00’te başladı. Kura çekimi beIN Sports Haber'den yayınlanıyor.

GALATASARAY'IN RAKİBİ KİM OLDU?

"Lig Yolu" kategorisinden kura çekimine giren Galatasaray, yalnızca İskoçya'dan Celtic, Hollanda'dan PSV ya da Çekya'dan Sparta Prag üçlüsünden biriyle eşleşebiliyordu.

Yapılan kura çekiminde Galatasaray, PSV Eindhoven ile eşleşti. Bu turda ilk maçlar 20 - 21 Temmuz, ikinci karşılaşmalar 27 - 28 Temmuz'da oynanacak.

galatasaray1

Sarı-kırmızılı takım, bu turu geçmesi halinde 19 Temmuz'da kuraları çekilecek 3. ön eleme turuna çıkacak ve Avrupa arenasındaki turnuvalardan birine bu sezon grup aşamasından katılmayı garantileyecek.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmesi için 2. ve 3. ön elemenin yanı sıra play-off turunu geçmesi gerekecek. Sarı-kırmızılılar, PSV Eindoven karşısında ikinci eleme turunu geçememesi halinde bu kez Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan yoluna devam edecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evinizi kolayca farklılaştıracak aydınlatma önerileriEvinizi kolayca farklılaştıracak aydınlatma önerileri
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
2023 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul’da mı olacak? 2023 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul’da mı olacak?
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
hangisi gelirse gelsin feto uzantısı barındıran gs ye acımaz

En Çok Okunan Haberler

Seda Sayan'ın tecavüzcü suçlamasına jet yanıt!

Seda Sayan'ın tecavüzcü suçlamasına jet yanıt!

Kritik saat belli oldu! Yeni kararlar gelecek mi?

Kritik saat belli oldu! Yeni kararlar gelecek mi?

Erol Bulut, Cisse'yi transfer ediyor

Erol Bulut, Cisse'yi transfer ediyor

Olimpiyat şampiyonu Markis Kido hayatını kaybetti

Olimpiyat şampiyonu Markis Kido hayatını kaybetti

Morata 1 yıl daha Juventus'ta

Morata 1 yıl daha Juventus'ta

A Milli Takım'ın EURO 2020'deki ikinci sınavı

A Milli Takım'ın EURO 2020'deki ikinci sınavı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Galler maçı öncesi kötü haber

Galler maçı öncesi kötü haber

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Fatih Terim, İngiliz devine gidiyor

Fatih Terim, İngiliz devine gidiyor

Eriksen için etten duvar ördüler!

Eriksen için etten duvar ördüler!

Korku dolu anlar! Yıldız oyuncuya sahada kalp masajı

Korku dolu anlar! Yıldız oyuncuya sahada kalp masajı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.