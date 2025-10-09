SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fransa Ligue 1

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri teknik adam transferi için anlaştı! Monaco ve Union SG'dan değişim...

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri Union SG ile Monaco teknik direktör transferi için görüşmelerde sona geldi. Anlaşmaya göre Monaco’nun kısa süre içerisinde yeni teknik adamını açıklaması bekleniyor.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri teknik adam transferi için anlaştı! Monaco ve Union SG'dan değişim...
Burak Kavuncu

Galaatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Fransız devi Monaco teknik adam değişikliğine hazırlanıyor. Belçika ekibi Union SG ile lige fırtına gibi başlayan Sebastien Pocognoli için görüşmelerde bulunan Monaco, transferi her an açıklayabilir.

AÇIKLAMA GELEBİLİR!

Galatasaray ın Şampiyonlar Ligi ndeki rakipleri teknik adam transferi için anlaştı! Monaco ve Union SG dan değişim... 1

Monaco yönetimi teknik direktör Adi Hütter ile yollarını ayırma kararı aldı. Nieuwsblad’ın haberine göre Monaco, teknik direktörlük görevi için Union SG'ı çalıştıran Sebastien Pocognoli ile anlaşma sağladı. Fransız ekibin bu transfer için 1 milyon euro bedel ödeyeceği bildirildi.

YERİ DOLDURULMAK ÜZERE

Galatasaray ın Şampiyonlar Ligi ndeki rakipleri teknik adam transferi için anlaştı! Monaco ve Union SG dan değişim... 2

Union Saint-Gilloise, Sebastien Pocognoli'nin yerine Charleroi teknik direktörü Rik De Mil'i göreve getirmeye hazırlanıyor.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İtalya seferinin asıl sebebi ortaya çıktı! Kod adı: Transferİtalya seferinin asıl sebebi ortaya çıktı! Kod adı: Transfer
Lamine Yamal için dünya rekoru!Lamine Yamal için dünya rekoru!
Anahtar Kelimeler:
transfer Teknik Direktör son dakika galatasaray monaco şampiyonlar ligi Union Saint-Gilloise
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.