Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri teknik adam transferi için anlaştı! Monaco ve Union SG'dan değişim...

Galaatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Fransız devi Monaco teknik adam değişikliğine hazırlanıyor. Belçika ekibi Union SG ile lige fırtına gibi başlayan Sebastien Pocognoli için görüşmelerde bulunan Monaco, transferi her an açıklayabilir.

AÇIKLAMA GELEBİLİR!

Monaco yönetimi teknik direktör Adi Hütter ile yollarını ayırma kararı aldı. Nieuwsblad’ın haberine göre Monaco, teknik direktörlük görevi için Union SG'ı çalıştıran Sebastien Pocognoli ile anlaşma sağladı. Fransız ekibin bu transfer için 1 milyon euro bedel ödeyeceği bildirildi.

YERİ DOLDURULMAK ÜZERE

Union Saint-Gilloise, Sebastien Pocognoli'nin yerine Charleroi teknik direktörü Rik De Mil'i göreve getirmeye hazırlanıyor.